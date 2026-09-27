Une vidéo d'un singe ivre endormi en Inde fait sensation sur les réseaux sociaux

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Une vidéo d'un singe ivre endormi en Inde fait sensation sur les réseaux sociaux

Un incident surprenant et amusant survenu en Inde a suscité un grand émoi parmi les utilisateurs des réseaux sociaux. Un singe agile, s'étant faufilé dans un magasin de spiritueux local, a goûté aux boissons en rayon et s'est retrouvé complètement ivre. Sous les yeux des employés et des clients, l'animal a perdu l'équilibre et s'est endormi paisiblement là où il pouvait, sur des caisses de bière prêtes à la vente.

Les vidéos montrent le singe plongé dans un sommeil profond sous l'effet de l'alcool, ignorant totalement le bruit des gens. Cette situation cocasse est devenue virale sur Internet, ouvrant de larges débats sur l'adaptation des animaux à l'environnement urbain et leur intérêt pour les habitudes humaines.

« Magasin d'alcool, « invité » surprise et sieste sur des caisses de bière » : 5 points clés de l'incident

Faits marquants de l'incident insolite survenu en Inde :

  • Visite clandestine au magasin : Le singe s'est introduit dans un point de vente d'alcool très fréquenté ;

  • Degré d'ébriété : Ayant bu une boisson ouverte en rayon, l'animal a rapidement été affecté par l'alcool et est devenu ivre ;

  • Sieste sur des caisses de bière : Ivre, le singe n'a pas pu bouger et s'est endormi en roulant sur des caisses de Carlsberg, Kingfisher et Budweiser ;

  • Stupéfaction des témoins : Les propriétaires du magasin et les clients ont observé la situation et ont filmé l'état de l'animal avec amusement et surprise ;

  • Sujet viral sur les réseaux : Cette vidéo a accumulé des millions de vues en quelques heures, devenant l'un des sujets les plus partagés sur les réseaux sociaux.

Détails de l'incident et classification de l'état de l'animal

Comparaison de l'événement inattendu au magasin :

Indicateurs et critères

Détails de la situation au magasin

Lieu de l'incident

Magasin d'alcool en Inde

Protagoniste

Singe local vivant en milieu urbain

Comportement de l'animal

Entré dans le magasin et a bu du liquide d'une bouteille

Conséquence et fin

Complètement ivre, endormi sur des caisses de bière

Réaction des employés du magasin

Ont rapidement filmé la scène et l'ont publiée sur les réseaux

Réaction des réseaux sociaux

Commentaires humoristiques et contenu viral

Expertise en zoologie et éthologie : Pourquoi les singes sont-ils attirés par l'alcool ?

Conclusions des biologistes et chercheurs en zoologie :

  • « Fermentation des fruits évolutive » : Dans la nature, les singes sont habitués à manger des fruits trop mûrs ou fermentés ; ces fruits contiennent de l'éthanol naturel qui donne aux animaux une légère énergie et stimule l'appétit ;

  • Effet d'imitation des humains : Les singes vivant en ville observent constamment les humains boire dans des récipients ; voyant une bouteille ouverte, l'animal a pensé qu'il s'agissait d'un liquide ordinaire et, en raison de son faible poids corporel, a été rapidement enivré ;

  • Mesures de sécurité et de prudence : Les experts avertissent que les animaux ivres peuvent parfois devenir agressifs ou souffrir d'intoxication alcoolique ; c'est pourquoi les commerces doivent disposer de barrières empêchant l'intrusion d'animaux.

Selon vous, ces comportements des animaux habitués à la ville sont-ils dangereux ou simplement une facette curieuse de la nature ? Que devraient faire les commerçants et les habitants dans de telles situations ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette histoire amusante avec tous vos amis pour égayer votre journée !

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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