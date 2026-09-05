En 2021, Cristiano Ronaldoa provoqué un buzz mondial avec un geste de quelques secondes.

Lors d'une conférence de presse de l'Euro 2020, le joueur a écarté deux bouteilles de Coca-Cola placées devant lui pour les remplacer par de l'eau, en lançant « Água ! » (de l'eau !). Il a ainsi clairement affiché sa préférence pour l'eau.

Suite à cela, la valeur des actions de Coca-Cola a chuté de 1,6 %. La capitalisation boursière de l'entreprise est passée d'environ 242 milliards à 238 milliards de dollars. En conséquence, les médias ont attribué cette perte de 4 milliards de dollars de valeur boursière en quelques heures au geste de Ronaldo.

Cependant, les experts ont souligné qu'il n'était pas juste d'attribuer cette baisse uniquement au geste de Ronaldo. D'autres facteurs de marché influencent également le cours des actions.

Néanmoins, l'incident a démontré une fois de plus l'immense influence de Ronaldo. Un simple geste du footballeur a fait l'objet de larges discussions dans les médias mondiaux et sur les réseaux sociaux.