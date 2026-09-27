Arabie saouditeDans le cadre de la prestigieuse Coupe du Golfe, organisée par la ville de Djeddah, la 2e journée de la phase de groupes a offert une intensité remarquable et des scénarios dramatiques. L'un des favoris de la compétition, le pays hôte, Arabie saoudite a affronté Oman, s'imposant avec un score large et sans appel de 3-0, consolidant ainsi sa première place du groupe avec 6 points. Le match le plus intense et haletant de la journée a opposé le Koweït à l'Irak.

Dans ce super affrontement marqué par cinq buts en seconde période, les Irakiens ont arraché une victoire héroïque 3-2 grâce à un but décisif de Nabil, entré en jeu, à la 90+9e minute. Pour les fans ouzbeks, un autre point notable a été la participation directe des joueurs du club de « Pakhtakor » de Tachkent : le défenseur Zayd Tahsin a joué l'intégralité des 90 minutes, tandis qu'Aymar Husayn est entré en jeu à la 80e minute. Ces résultats ont porté la lutte dans le groupe à son paroxysme.

« Miracle à la 90+9e, score de 3-0 et les légionnaires de Pakhtakor » : les 5 points clés de la 2e journée

Faits officiels les plus importants des rencontres à Djeddah :

La victoire de l'Irak à la 90+9e minute : Alors que le score était de 2-2 contre le Koweït, Nabil a assuré le 3-2 dans les dernières secondes ;

Arabie saouditeLe large succès 3-0 : Les hôtes ont marqué trois buts sans réponse contre Oman, portant leur total à 6 points ;

Le doublé rapide d'Al Buraykan : L'attaquant saoudien est devenu le héros du match en marquant deux buts aux 11e et 34e minutes ;

Les représentants de Pakhtakor sur le terrain : Dans l'équipe nationale d'Irak, Tahsin a joué tout le match et Husayn est entré à la 80e minute ;

Classement du groupe : L'Arabie saoudite est 1ère avec 6 points, l'Irak est 2e avec 4 points, se rapprochant ainsi des play-offs.

Coupe du Golfe (2e journée) : Comparaison statistique et technique des matchs de Djeddah

Tableau des rencontres Koweït — Irak et Oman — Arabie saoudite :

Indicateurs et critères Match Koweït — Irak Match Oman — Arabie saoudite Score final 2 : 3 (Victoire héroïque de l'Irak) 0 : 3 (Large succès de l'Arabie saoudite) Buteurs Nasir 75 (pen.), 90 – Iqbal 52, Rashid 83, Nabil 90+9 Al Buraykan 11, 34, Kadesh 18 Situation au classement Irak (4 points, 2e place), Koweït (0 point, 4e place) Arabie saoudite (6 points, 1ère place), Oman (1 point, 3e place) Moment décisif Le Koweït a égalisé à la 90e, Nabil a marqué à la 90+9e Les Saoudiens ont plié le match en marquant trois buts dans les 35 premières minutes Rôle des joueurs de Pakhtakor Tahsin (90 min), Husayn (entré à la 80e) Stars locales (Kanno, Al Dawsari, Tambakti) Conclusion principale du match Un thriller fantastique jusqu'à la dernière seconde Classe absolue et supériorité positionnelle des hôtes

Expertise footballistique : Pourquoi l'Irak et l'Arabie saoudite sont devenus les grands favoris ?

Conclusions des analystes du football du Moyen-Orient et des experts sportifs :

« Le caractère indomptable et la rotation de l'équipe irakienne » : Malgré deux égalisations du Koweït, la pression constante des Irakiens jusqu'aux dernières secondes et le but de Nabil, entré en jeu à la 75e, montrent que le staff technique a parfaitement utilisé ses remplaçants ;

« La charge physique des légionnaires de Pakhtakor » : Les actions fiables de Zayd Tahsin en défense centrale et l'entrée d'Aymar Husayn dans des situations difficiles prouvent que leur expérience dans le championnat d'Ouzbékistan est hautement valorisée dans les compétitions internationales ;

« Le rythme de champion de l'Arabie saoudite » : La victoire 3-0 contre Oman a prouvé que les hôtes ne sont pas seulement candidats à la qualification, mais aussi les principaux prétendants pour soulever la Coupe du Golfe devant leurs supporters.

Selon vous, l'équipe nationale d'Irak pourra-t-elle atteindre la finale de la Coupe du Golfe avec ce caractère fort et le soutien des légionnaires de Pakhtakor ? Comment évaluez-vous personnellement la large victoire 3-0 de l'Arabie saoudite à domicile et son potentiel de champion ? Laissez vos avis dans les commentaires et partagez l'analyse la plus intense du football du Moyen-Orient avec tous les fans !