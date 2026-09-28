Feruza Kazakova s'impose et affronte la championne olympique en demi-finale

Les compétitions de boxe des 20e Jeux asiatiques, qui se déroulent à Aichi-Nagoya au Japon, entrent dans une phase intense. Feruza Kazakova, championne d'Asie et représentante de notre pays dans la catégorie des -51 kg féminins, a affronté en quarts de finale la vice-championne continentale, la Nord-Coréenne An Kum Byol. Lors d'un combat acharné et rapide, notre compatriote a dominé grâce à sa grande maîtrise technique, ses attaques combinées et une gestion parfaite de la distance, s'imposant logiquement par décision unanime des juges sur le score de 5:0.

Grâce à cette brillante victoire, Kazakova s'assure au moins une médaille de bronze et affrontera en demi-finale la championne olympique de Paris 2024, l'expérimentée Chinoise Wu Yu, pour une place en finale. Par ailleurs, les fans attendent avec impatience un autre choc majeur au programme : le duel très attendu dans la catégorie des -75 kg entre Aziza Zokirova et la Kazakhe Natalya Bogdanova.

« Victoire 5:0, médaille garantie et test face à la championne olympique » : 5 points clés de cette victoire importante

Informations officielles essentielles sur le quart de finale de Feruza Kazakova et la suite de la compétition :

Domination totale sur le score de 5:0 : Dominant tous les rounds, Feruza Kazakova a vaincu la représentante nord-coréenne par décision unanime des juges ;

Médaille garantie aux Jeux asiatiques : Cette victoire en quart de finale assure à notre compatriote au moins une médaille de bronze et une place en demi-finale ;

La championne olympique en demi-finale : La boxeuse ouzbèke affrontera désormais la médaillée d'or des Jeux de Paris 2024, la redoutable favorite chinoise Wu Yu, pour une place en finale ;

La maîtrise d'An Kum Byol neutralisée : Le pressing intense de l'adversaire nord-coréenne, médaillée aux championnats d'Asie, n'a pas résisté aux coups rapides de Kazakova ;

Le prochain derby ouzbeko-kazakh : Le combat d'Aziza Zokirova contre la Kazakhe Natalya Bogdanova dans la catégorie des -75 kg sera le prochain événement phare de la journée.

Jeux asiatiques « Aichi-Nagoya 2026 » : Comparaison des statistiques des quarts de finale -51 kg

Classification des indicateurs officiels du combat entre Feruza Kazakova et An Kum Byol :

Paramètres et critères du combat Feruza Kazakova (Ouzbékistan) An Kum Byol (Corée du Nord) Statut sportif et titres Championne d'Asie, médaillée aux championnats du monde Médaillée d'argent aux championnats d'Asie Catégorie de poids -51 kg (Boxe féminine) -51 kg (Boxe féminine) Décision finale des juges 5 : 0 (Victoire unanime) Défaite (éliminée de la compétition) Supériorité tactique sur le ring Déplacements rapides, séries de coups précis en contre-attaque Tendance à l'attaque directe, encaissement de coups Statut atteint dans la compétition Demi-finaliste (Médaille de bronze garantie) Éliminée en quarts de finale Adversaire au prochain tour Wu Yu (Chine — Championne olympique de Paris 2024) —

Analyse de boxe : Pourquoi la demi-finale de Feruza Kazakova sera le combat le plus culminant de la compétition ?

Conclusions des commentateurs internationaux, entraîneurs et experts sportifs :

« L'école de boxe ouzbèke face au sommet olympique » : La Chinoise Wu Yu n'est pas seulement championne olympique, elle est la référence mondiale de sa catégorie ; le parcours de Feruza avec des scores de 5:0 montre qu'elle monte sur le ring face à la star chinoise avec l'or pour seul objectif ;

Gestion parfaite de la distance face au style nord-coréen : An Kum Byol était une adversaire très puissante exerçant une pression constante ; Kazakova l'a dominée non par la force, mais par un jeu de jambes intelligent, des contres lucides et un jab du gauche précis ;

La confrontation attendue d'Aziza Zokirova : Le combat d'Aziza Zokirova contre Natalya Bogdanova est crucial pour notre équipe nationale et renforcera sa position au tableau des médailles.

Selon vous, Feruza Kazakova pourra-t-elle battre la championne olympique Wu Yu en demi-finale et atteindre la finale à Aichi-Nagoya ? Quel résultat attendez-vous du combat entre Aziza Zokirova et la Kazakhe Natalya Bogdanova ? Laissez vos pronostics en commentaires et partagez l'analyse du parcours historique de nos boxeuses !