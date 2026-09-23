Depuis les années 1980, des téléphones orange en forme du chat Garfield et leurs composants s'échouent sur les plages de la région Bretagne, en France. Ce phénomène étrange attire l'attention des habitants et des écologistes depuis des décennies. Un nouveau documentaire, publié le 19 juin 2026, met à nouveau en lumière cet événement.

Pendant longtemps, l'origine des téléphones est restée un mystère. En 2019, un agriculteur local, René Morvan, a raconté qu'enfant, dans les années 1980, il avait vu les restes d'un conteneur rempli de téléphones dans une grotte côtière après une forte tempête. Par la suite, des écologistes ont inspecté la grotte et y ont trouvé plus de 20 téléphones Garfield intacts ainsi que diverses pièces détachées.

Il s'est avéré qu'un conteneur de marchandises rempli de téléphones avait été perdu en mer il y a des décennies. Par la suite, les téléphones qu'il contenait sont progressivement sortis de la grotte sous l'effet des vagues pour finir sur le rivage.

Les téléphones Garfield sont encore mentionnés en 2026 dans des reportages sur cette région. Les créateurs du nouveau documentaire ont étudié les événements liés aux côtes bretonnes, aux collectionneurs locaux et aux militants qui collectent ces téléphones depuis des années.

Ainsi, les conséquences d'une cargaison perdue en mer dans les années 1980 sont visibles sur les côtes françaises depuis près de 45 ans. L'incident montre également que les déchets plastiques et électroniques jetés en mer peuvent persister dans la nature pendant des décennies.