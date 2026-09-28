Critique sévère de Tokaïev : L'armée est restée au siècle dernier, les généraux seront punis

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Critique sévère de Tokaïev : L'armée est restée au siècle dernier, les généraux seront punis

Le président kazakh Kassym-Jomart Tokaïev a tenu une réunion d'urgence avec la direction du système de défense, qualifiant la mort de 14 militaires lors d'exercices dans la mer Caspienne d'incompétence professionnelle du commandement et des généraux. Le chef de l'État a fermement condamné l'irresponsabilité, la négligence et l'hypocrisie chroniques au sein de l'institution militaire, soulignant que les soldats n'étaient même pas équipés de gilets de sauvetage de base.

Suite à cette tragédie, le ministre de la Défense a été démis de ses fonctions et remplacé par Aydos Mirzakhmetov ; le premier adjoint du commandant des forces navales et plusieurs commandants ont été arrêtés. Le président a affirmé que les grades et les postes ne protégeraient personne, lançant une inspection complète pour nettoyer les forces armées des vestiges du siècle dernier et transformer radicalement l'armée selon les normes internationales.

« Absence de gilets de sauvetage, arrestations et nouveau ministre » : 5 points clés de la déclaration de Tokaïev

Faits marquants des décisions fermes et déclarations officielles du président kazakh sur le système de défense :

  • L'incompétence des généraux et des officiers exposée : Le président a déclaré que la mort des 14 soldats était due à l'irresponsabilité, au manque de planification et à la négligence du commandement ;

  • Absence d'équipements de sécurité de base : La décision d'envoyer des militaires en exercice en haute mer sans gilets de sauvetage spéciaux a été vivement critiquée ;

  • Changements radicaux dans le personnel : Dauren Kosanov a été démis de ses fonctions et remplacé par Aydos Mirzakhmetov au poste de ministre de la Défense ;

  • Arrestation de hauts gradés : Des poursuites pénales ont été engagées contre le commandant adjoint des forces navales, deux commandants d'unité, ainsi que des chefs de peloton et de vedettes ;

  • Exigence d'une réforme profonde de l'armée : Tokaïev a souligné que les forces armées étaient « restées au siècle dernier » et a ordonné la transition du système de commandement vers un nouveau modèle conforme aux normes internationales.

Tragédie de la Caspienne et changements au ministère de la Défense : Comparaison des détails

Tableau des détails de la tragédie, des lacunes identifiées et des mesures prises au niveau national :

Critères et domaines

Situation et lacunes lors des exercices

Décision présidentielle et mesures fermes prises

Commandement et gestion

Absence du commandant en chef des forces navales, coordination nulle de l'état-major

Le ministre D. Kosanov a été limogé, A. Mirzakhmetov nommé à sa place

Sécurité

Les militaires n'avaient pas de gilets de sauvetage lors des exercices en mer

Décret signé pour une inspection complète du système ministériel

Conséquences de l'incident

14 morts sur 17 militaires, seulement 3 survivants

Commission gouvernementale et enquête du procureur général lancées

Responsabilité juridique

Négligence de service et violation des règles de navigation

Arrestation de l'adjoint du commandement naval, de 2 commandants d'unité et de 2 chefs de vedettes

État général du système

« Irresponsabilité, hypocrisie et archaïsme du siècle dernier »

Mission de créer une « armée de nouveau modèle » basée sur l'expérience internationale avancée

Expertise militaire et politique : Pourquoi Tokaïev punit-il le commandement si sévèrement ?

Conclusions des analystes de la défense et des experts militaires :

  • « Hypocrisie et dégradation de la sécurité » : L'absence de gilets de sauvetage lors des exercices a révélé le sommet de la corruption et de l'irresponsabilité ; les mots fermes de Tokaïev sont un coup porté au système de formalisme et de faux rapports dans l'armée ;

  • Principe de « l'immunité inexistante pour les grades » : L'arrestation des hauts gradés montre l'intransigeance du chef de l'État face aux crimes militaires ; un signal sérieux pour les autres dirigeants ;

  • Nécessité d'une armée de nouvelle génération : La mission du nouveau ministre Aydos Mirzakhmetov est de briser la hiérarchie incompétente héritée de l'ère soviétique pour construire un système de commandement moderne et réactif.

Selon vous, quelle punition méritent les commandants ayant envoyé des soldats en mer sans gilets de sauvetage ? La purge entamée par Tokaïev peut-elle transformer l'armée ? Partagez vos avis en commentaires !

Kassym-Jomart TokaïevAydos MirzakhmetovMinistère de la Défense du KazakhstanTragédie de la mer CaspienneRéforme militaire
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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