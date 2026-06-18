Les représentants de l'école de boxe ouzbèke continuent de démontrer leur talent de haut niveau sur la scène sportive internationale. Actuellement, les combats de la prestigieuse Coupe de l'organisation « World Boxing », qui se déroulent dans les arènes sportives de Chine, sont au centre de l'attention des passionnés de boxe du monde entier. Notre talentueuse boxeuse Feruza Kazakova, qui défend les couleurs de notre pays, a commencé son parcours dans le tournoi par une victoire éclatante et cruciale.

Selon les informations officielles de la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, dès le premier tour, notre compatriote est montée sur le ring pour affronter Maxi Klotzer, une boxeuse allemande devenue l'une de ses adversaires les plus coriaces et les plus redoutables.

Troisième affrontement de l'année : une trilogie intense

Ce combat étant le troisième affrontement entre Feruza Kazakova et Maxi Klotzer au cours de la seule année en cours, le duel a suscité un grand intérêt parmi la communauté sportive en tant que véritable « trilogie ». Lors des combats précédents, les capacités des deux athlètes étaient équilibrées. Notamment, lors du premier combat dans le cadre du prestigieux tournoi international « Strandja » en début d'année, Feruza avait fait preuve d'une grande maîtrise et s'était imposée. Cependant, lors de la Coupe du Monde organisée plus tard au Brésil, l'Allemande Klotzer avait réussi sa revanche et avait remporté la victoire.

Le troisième affrontement décisif en Chine devait donc mettre un point final à cette longue rivalité pour déterminer qui était la plus forte, et notre compatriote a accompli cette tâche avec brio.

Vous pouvez consulter les détails des statistiques des trois combats importants ayant opposé Feruza Kazakova et Maxi Klotzer cette année via le tableau d'analyse sportive suivant :

Date et lieu du tournoi Nom de la compétition Résultat du combat et vainqueur Bref résumé de l'affrontement • Début d'année (Bulgarie) • Tournoi international « Strandja » • Feruza Kazakova (Victoire) • Notre compatriote a commencé l'année par une victoire. • Courant l'année (Brésil) • Prestigieuse Coupe du Monde • Maxi Klotzer (Allemagne) • L'adversaire a pris sa revanche et a égalisé le score. • Actuellement (Chine) • Coupe « World Boxing » • Feruza Kazakova (5:0) • Notre représentante a dominé nettement la trilogie.

Domination absolue sur le ring : un score massif de 5:0 !

Lors du combat décisif sur le ring chinois, Feruza Kazakova a pris l'initiative dès les premières secondes. Grâce à ses coups rapides et précis, elle n'a laissé aucune chance à son adversaire durant les deux premiers rounds. Pour les deux rounds, les juges ont unanimement enregistré un score de 5:0, accordant l'avantage à notre compatriote.

Lors du dernier et troisième round, notre représentante, bénéficiant d'un large avantage et ayant déjà assuré la victoire, a agi avec sagesse tactique. En vue des prochains tours, elle s'est concentrée sur l'évitement de risques inutiles sur le ring pour ne pas subir de blessure grave et inattendue. Finalement, selon la décision globale des juges, Feruza Kazakova a infligé à sa puissante adversaire une lourde défaite 5:0 . Après ce succès éclatant, notre boxeuse poursuivra son parcours dans la compétition.

Conclusion finale des analystes sportifs de Zamin : Une victoire aussi convaincante et massive à la Coupe internationale « World Boxing » prouve une fois de plus que la boxe ouzbèke reste leader mondial. Nous souhaitons à Feruza Kazakova, qui a fait preuve de détermination dans cette trilogie contre une adversaire allemande redoutable, uniquement des succès dans les prochains combats. Continue de marcher vers la médaille d'or, Feruza ! Tout le pays te soutient !

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