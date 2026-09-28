Une femme se préparant pour son mariage décède après une liposuccion

À Mexico, Dulce María, 35 ans, est décédée après avoir subi une liposuccion clandestine quelques mois avant son mariage. Elle avait dit à son futur époux qu'elle se faisait traiter pour un fibrome utérin, mais il s'est avéré qu'il s'agissait d'une opération esthétique.

Dulce María avait trouvé la Pink Glow Clinic sur les réseaux sociaux et, après une consultation le 27 août, avait payé environ 3 300 livres sterling d'avance. Elle était restée à jeun pendant près de 18 heures avant l'intervention.

Cependant, la chirurgie n'a pas eu lieu à l'adresse indiquée lors de la consultation, mais dans un autre bâtiment ressemblant à une maison. Ses proches ont affirmé qu'il n'y avait aucune enseigne de clinique sur le bâtiment.

Dulce María est entrée dans le bâtiment le 11 septembre vers 13h00. Vers 15h30, sa famille a été alertée en urgence. Le médecin les a informés qu'elle avait perdu beaucoup de sang et que son cœur et sa respiration s'étaient arrêtés.

Son futur époux, Emir Caleb, a déclaré que le personnel avait sorti les affaires de Dulce María et lui avait demandé d'appeler une ambulance. Ils ont tenté de la réanimer avec de l'oxygène et un massage cardiaque, mais il semblait manquer d'équipements médicaux d'urgence nécessaires.

Le corps de Dulce María a été évacué par les médecins légistes après 19h00. Le certificat de décès mentionne un œdème cérébral et un œdème pulmonaire.

Le parquet a ouvert une enquête pour homicide involontaire et d'autres infractions. Un mandat d'arrêt a été émis contre la personne soupçonnée d'avoir pratiqué l'opération, mais son identité et son arrestation n'ont pas été officiellement confirmées.

La sœur de Dulce María a déclaré avoir vu des traces d'aiguilles sous ses côtes et sur ses fesses. Ces marques n'ont pas encore été expliquées officiellement. La famille a également affirmé que Dulce María s'était inquiétée de l'absence de réserve de sang à la clinique et que le médecin avait été « très impoli » lors de l'examen préopératoire.

Le fils de Dulce María, Dide González, a rendu hommage à sa mère en la qualifiant de « femme guerrière ». Après l'incident, la clinique a supprimé ses publications sur les réseaux sociaux.

L'enquête est toujours en cours.