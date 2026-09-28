Première victoire de Xavi aux Pays-Bas : « Nous devons changer de mentalité »

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Première victoire de Xavi aux Pays-Bas : « Nous devons changer de mentalité »

Lors de la 2e journée de la Ligue des nations de l'UEFA, l'équipe nationale des Pays-Bas a décroché une victoire renversante 2-1 à l'extérieur contre la Serbie. Ce match, disputé au stade Rajko Mitić de Belgrade, marque la première victoire historique du technicien espagnol Xavi Hernández à la tête des « Oranje ». Après la rencontre, Xavi a déclaré à la presse de l'UEFA que son équipe méritait les 3 points, tout en admettant qu'il restait encore beaucoup à faire concernant la qualité de jeu.

L'entraîneur a clairement souligné qu'il exigeait de ses joueurs un pressing constant pendant 90 minutes et une maîtrise totale du ballon, ce qui nécessite un changement de mentalité au sein de l'effectif. Après un nul 1-1 contre l'Allemagne lors de la 1re journée, les Pays-Bas comptent désormais 4 points et se préparent pour le match contre la Grèce le 1er octobre.

« La première de Xavi, l'exigence du pressing et la pression serbe » : 5 points clés des déclarations de l'entraîneur

Points importants de l'analyse officielle de Xavi après le match contre la Serbie :

  • La première victoire officielle de l'ère Xavi : Le score de 2-1 à Belgrade est le premier succès de l'entraîneur espagnol à la tête des Pays-Bas ;

  • « 90 minutes de pressing et de possession » : Xavi exige que son équipe garde le ballon et exerce un pressing haut sur chaque ligne ;

  • La nécessité de changer de mentalité : L'entraîneur a déclaré qu'il travaillait à adapter l'approche psychologique des joueurs néerlandais vers un style résolument offensif et agressif ;

  • La résistance dangereuse de la Serbie : L'entrée en jeu de Tadić, Jović et Kostić a rendu le match difficile, mais la victoire des Néerlandais est jugée méritée ;

  • Le prochain test contre la Grèce : Après leur nul contre l'Allemagne, les Néerlandais se déplaceront le 1er octobre pour affronter une surprenante équipe de Grèce.

Analyse des deux premières journées des Pays-Bas en Ligue des nations

Classification des indicateurs de début d'ère sous Xavi :

Journée

Adversaire et lieu

Score final

Statut du résultat

Évaluation de Xavi

1re journée

Allemagne (Extérieur/neutre)

1 : 1

Nul positif

Lutte à égalité avec un adversaire étoilé et 1 point

2e journée

Serbie (Rajko Mitić, Belgrade)

2 : 1

Première victoire historique

« Pressing et défense à améliorer, changement de mentalité obligatoire »

Points accumulés

Après 2 matchs

4 points

Parmi les leaders du groupe

La collecte de points se poursuit

Calendrier de la 3e journée

Contre la Grèce (1er octobre)

Prochain test

Confrontation contre l'adversaire surprise qui a battu l'Allemagne

Expertise footballistique : Pourquoi la philosophie de Xavi aux Pays-Bassuscite-t-elle des débats ?

Conclusions des observateurs du football européen, analystes tactiques et insiders :

  • L'ADN du Barça et le football total néerlandais : Xavi veut imprégner sa philosophie tiki-taka aux Pays-Bas , patrie de Cruyff ; la possession et le pressing correspondent à la nature offensive des Néerlandais, mais maintenir cela pendant 90 minutes exige une condition physique optimale ;

  • Sang-froid face aux stars serbes : Lorsque Tadić, Kostić et Jović sont entrés, la défense néerlandaise a commis des erreurs, mais le deuxième but de Meerdink a prouvé que les consignes de Xavi sur les contres et l'exploitation des espaces ont fonctionné ;

  • Le match contre la Grèce — clé de la première place : Le match du 1er octobre contre la Grèce, qui a battu l'Allemagne 1-0, sera un véritable test tactique pour les joueurs de Xavi ; le pressing haut sera décisif pour percer la défense de fer des Grecs.

Selon vous, Xavi Hernández peut-il faire des Pays-Bas l'équipe la plus pressante du monde ? Les Néerlandais poursuivront-ils leur série victorieuse contre la Grèce le 1er octobre ? Partagez vos avis en commentaires et rejoignez l'analyse des événements de la Ligue des nations !

Ligue des nations de l'UEFAXavi HernándezÉquipe nationale des Pays-BasFootballAnalyse tactique
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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