Une Écossaise de 78 ans bat un record du monde sur Fortnite

La joueuse écossaise de 78 ans, Kath Bowie, a marqué l'histoire du jeu vidéo. Elle a décroché un record Guinness en tant que streameuse la plus âgée diffusant régulièrement Fortnite sur la plateforme Twitch.

Kath Bowie diffuse ses sessions de jeu en direct sur Twitch sous le pseudonyme « grumpygran48 » depuis près de neuf ans. Son intérêt pour Fortnite a débuté en 2017, après avoir vu son petit-fils jouer à ce célèbre jeu en ligne.

Observer son petit-fils a immédiatement suscité l'intérêt de Bowie. Après avoir simplement regardé le jeu au début, l'Écossaise a décidé de s'y essayer elle-même. Avec le temps, ce passe-temps s'est transformé en une activité régulière de joueuse et de streameuse.

Dans une interview accordée au Guinness World Records, Bowie a déclaré que, bien qu'elle joue à Fortnite depuis près de neuf ans, elle y prend toujours autant de plaisir.

La joueuse de 78 ans a testé plusieurs autres jeux vidéo, mais aucun n'a réussi à susciter autant d'intérêt chez elle que Fortnite. C'est pourquoi Bowie préfère se définir comme une « Fortniter » plutôt que comme une simple « joueuse ».

Malgré son âge, Bowie poursuit ses activités de streaming. Ses années passées à jouer à Fortnite et à créer du contenu sur Twitch prouvent que la passion pour les jeux vidéo peut perdurer à tout âge.