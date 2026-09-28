Tablette iQOO Pad Ultra : batterie de 9020 mAh et système de refroidissement puissant

La marque iQOO a officiellement dévoilé les principales caractéristiques techniques de sa nouvelle tablette compacte, baptisée iQOO Pad Ultra. La présentation de l'appareil est prévue pour le 29 septembre, et il attire l'attention en intégrant des capacités de niveau flagship malgré son boîtier fin. C'est ce que rapporte Ixbt.com rapporte .

Selon la publication ixbt.com, le nouvel appareil sera équipé d'un écran OLED avancé de 8,8 pouces. Le taux de rafraîchissement de l'affichage atteint 165 Hz, garantissant une image extrêmement fluide. Le fabricant promet également une luminosité maximale allant jusqu'à 4500 nits et un temps de réponse inférieur à 1 milliseconde pour l'écran.

Boîtier fin et système de refroidissement actif

L'un des aspects les plus surprenants de la tablette est ses dimensions. Avec une épaisseur de boîtier en métal de seulement 5,74 millimètres, son poids total est de 298 grammes. Les bordures autour de l'écran sont également très fines, avec une largeur de seulement 2,65 millimètres.

Malgré un boîtier si fin, les ingénieurs ont réussi à intégrer une batterie massive de 9020 mAh à l'intérieur de l'appareil. De plus, selon les informations d'ixbt.com, la tablette est dotée d'un système de refroidissement actif, incluant un petit ventilateur intégré de 30x30x3,5 millimètres.

Performances et capacités de jeu

Pour garantir des performances élevées, l'iQOO Pad Ultra sera équipé d'un processeur flagship de la série Qualcomm Snapdragon 8. Cela permet à l'appareil de fonctionner parfaitement, même dans les applications et les jeux les plus exigeants.

Spécialement pour les joueurs, la tablette est équipée de deux puissants vibromoteurs. Ils devraient assurer un retour tactile réaliste et immersif (vibrations) pendant le jeu.

L'appareil sera proposé aux acheteurs en deux coloris principaux : argent et noir. À l'approche de la date de présentation officielle, il est prévu qu'iQOO révèle d'autres détails sur cette tablette flagship ainsi que sa politique tarifaire.