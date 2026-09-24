Feruza Kazakova entame les Jeux asiatiques « Aichi-Nagoya-2026 » par une victoire sensationnelle

Aux XXe Jeux asiatiques, organisés par les villes japonaises de Nagoya et Aichi, les combats acharnés ont débuté pour les maîtres du ring ouzbeks. Lors de cet événement sportif majeur, Feruza Kazakova (-51 kg), médaillée aux championnats du monde et championne d'Asie en titre, a signé une victoire sensationnelle dès le premier tour. Selon la Fédération de boxe d'Ouzbékistan, notre compatriote a affronté l'une des favorites de la catégorie : l'expérimentée thaïlandaise Raksat Chutxamat.

Pour rappel, Chutxamat est double médaillée de bronze aux championnats du monde (2014, 2019) et vice-championne des Jeux asiatiques de Hangzhou 2022. Cependant, Kazakova a pris le contrôle total du ring, balayant l'expérience de son adversaire. Enchaînant les mouvements agiles et les coups précis pendant trois rounds, Feruza n'a laissé aucune chance à son opposante, s'imposant à l'unanimité des juges (5:0) pour se qualifier au tour suivant.

Quel impact ce début convaincant de Feruza Kazakova aura-t-il sur l'équipe nationale de boxe d'Ouzbékistan ? Qui sont les principales rivales pour le titre dans cette catégorie et combien de médailles d'or nos boxeuses pourront-elles décrocher sur les rings de Nagoya ?

« Victoire 5:0, chute d'une favorite et début en fanfare » : Les 5 points clés du combat

Faits et détails marquants de la première victoire de Feruza Kazakova à « Aichi-Nagoya-2026 » :

Premier combat et première victoire de nos boxeuses : Feruza Kazakova a été la première de la délégation ouzbèke à monter sur le ring, lançant ainsi la série de victoires ;

Score sans appel de 5:0 : Durant tout le combat, les juges ont unanimement (5:0) confirmé la domination totale de notre compatriote sur les trois rounds ;

Une favorite continentale éliminée : Raksat Chutxamat (double médaillée mondiale, vice-championne de Hangzhou-2022) a été contrainte de quitter le tournoi dès le premier tour ;

Supériorité tactique et physique : Kazakova a parfaitement neutralisé les contre-attaques de son adversaire tout en contrôlant la distance avec précision ;

Un pas audacieux vers l'or : Après avoir surmonté ce tirage difficile, la boxeuse ouzbèke devient la principale prétendante au titre dans la catégorie des -51 kg.

« Aichi-Nagoya-2026 » : Analyse du duel entre Feruza Kazakova et Raksat Chutxamat

Statistiques du premier tour, statut des athlètes et comparaison des rounds :

Indicateurs et critères Feruza Kazakova (Ouzbékistan) Raksat Chutxamat (Thaïlande) Statut sportif et titres Championne d'Asie, médaillée aux CM Double médaillée de bronze aux CM (2014, 2019), vice-championne de Hangzhou-2022 Catégorie de poids -51 kg -51 kg Enjeu et importance du combat Défi décisif du premier tour Début en tant que favorite du tournoi Dynamique des 1er, 2e et 3e rounds Initiative totale, attaques rapides et coups précis Forcée à la défensive, encaissement de coups Décision finale des juges 5 : 0 (Victoire unanime) Défaite (éliminée du tournoi) Statut au tour suivant Qualification et poursuite vers les médailles Élimination précoce

Expertise boxe et analyse : Pourquoi cette victoire de Kazakova est-elle un succès majeur pour notre équipe ?

Conclusions des analystes internationaux et du staff technique national :

Surmonter le « syndrome du premier combat » : Être la première à monter sur le ring dans une grande compétition impose une lourde responsabilité psychologique ; la manière dont Kazakova a géré cette pression pour s'imposer 5:0 servira de moteur de motivation pour toute l'équipe de boxe d'Ouzbékistan ;

Élimination précoce d'un obstacle majeur : Chutxamat était une adversaire expérimentée au style fermé et difficile ; écarter cet obstacle dès le début du tournoi ouvre largement la voie de Feruza vers les médailles ;

Vitesse et technique de l'école ouzbèke : Les déplacements rapides et les séries d'attaques montrés par Kazakova prouvent une fois de plus que c'est la méthode la plus efficace dans la boxe amateur moderne pour épuiser l'adversaire et marquer des points aux yeux des juges ;

En route vers l'or : Avec l'élimination de l'une des rivales les plus dangereuses en -51 kg, Feruza Kazakova a désormais une immense opportunité d'atteindre la finale et de faire retentir l'hymne ouzbek sur le sol japonais.

La victoire fulgurante de Feruza Kazakova sur le ring de Nagoya est un prélude prometteur à la quête de médailles d'or de la délégation sportive ouzbèke aux XXe Jeux asiatiques.

Selon vous, Feruza Kazakova, qui a battu une favorite continentale 5:0 dès son premier combat, peut-elle remporter l'or aux Jeux asiatiques « Aichi-Nagoya-2026 » ? Combien de médailles nos boxeuses récolteront-elles selon vos pronostics ? Laissez vos avis et vos encouragements en commentaires, et partagez ce reportage sur la brillante victoire de la boxe ouzbèke avec tous les passionnés de sport !