Jürgen Klopp signe le pire début de l'histoire de l'Allemagne : un antirecord vieux de 89 ans !

Considéré comme l'un des spécialistes les plus brillants et renommés du football mondial, Jürgen Klopp, en tant que sélectionneur de l'équipe nationale d'Allemagne, a commencé son mandat de manière inattendue avec un choc et un antirecord. Après un match nul 1-1 contre les Pays-Bas lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations de l'UEFA, la « Bundestim » a perdu 0-1 à domicile contre la Grèce lors de la 2ème journée. Selon Goal, après ces deux résultats décevants, Jürgen Klopp a enregistré le pire début de carrière parmi tous les sélectionneurs de l'histoire de l'équipe nationale allemande.

Auparavant, des entraîneurs comme Sepp Herberger (1937) et Helmut Schön (1965) n'avaient pas non plus réussi à gagner leurs deux premiers matchs, mais ils avaient récolté 2 points grâce à deux matchs nuls ; Klopp, quant à lui, n'a accumulé qu'un seul point lors de ses deux premières rencontres, établissant un record négatif absolu. Désormais, la « Mannschaft » est contrainte de jouer pour la victoire lors du match de la 3ème journée contre la Serbie, qui se déroulera le 1er octobre à l'« Arena München » de Munich.

« 1 point, 89 ans d'histoire sombre et le test contre la Serbie » : 5 points clés sur ce début de crise

Les faits officiels les plus importants concernant le début raté de Jürgen Klopp avec l'équipe d'Allemagne :

Le pire début de l'histoire de l'Allemagne : Klopp est devenu le seul entraîneur de l'histoire à n'avoir récolté qu'un seul point lors de ses 2 premiers matchs à la tête de l'équipe nationale ;

Match nul contre les Pays-Bas et fiasco contre la Grèce : Un score de 1-1 a été enregistré contre les Pays-Bas lors de la 1ère journée de la Ligue des Nations, suivi d'une défaite 0-1 à domicile contre la Grèce ;

Comparaison historique sur 89 ans : Klopp est devenu le 3ème entraîneur après Sepp Herberger en 1937 et Helmut Schön en 1965 à ne pas avoir gagné ses deux premiers matchs ;

Antirecord absolu en termes de points : Alors qu'Herberger et Schön avaient obtenu 2 points avec deux nuls, Klopp n'a même pas pu égaler ce chiffre (1 point) ;

Le test de Munich du 1er octobre : L'équipe d'Allemagne tentera de redresser la situation en accueillant la Serbie à l'« Arena München » lors de la 3ème journée.

Comparaison des pires débuts des sélectionneurs de l'équipe d'Allemagne

Classement des performances des spécialistes qui n'ont pas réussi à gagner leurs deux premiers matchs dans l'histoire du football allemand :

Nom de l'entraîneur Année de début Résultat des 2 premiers matchs Points accumulés Statut historique et conséquences Sepp Herberger 1937 2 matchs nuls 2 points A mené l'Allemagne à la victoire en Coupe du Monde 1954 Helmut Schön 1965 2 matchs nuls 2 points Est devenu champion d'Europe (1972) et du Monde (1974) Jürgen Klopp 2026 1 nul (1:1), 1 défaite (0:1) 1 point Le pire début de l'histoire de l'Allemagne

Expertise footballistique : Pourquoi la machine allemande de Klopp est-elle tombée en panne dès les premiers tours ?

Conclusions des analystes sportifs internationaux, des experts tactiques et des commentateurs allemands :

« Le fossé entre le football de club et l'équipe nationale » : La célèbre philosophie du « gegenpressing » de Jürgen Klopp exige des entraînements quotidiens et une charge physique élevée ; les joueurs qui ne rejoignent l'équipe nationale que pour quelques jours ne parviennent pas à s'adapter rapidement à ce système intensif, ce qui crée de la confusion sur le terrain ;

Rotation instable dans l'effectif : Lors du match contre la Grèce, l'intégration de nouveaux noms comme Bisseck, Brown et Ebnutalib aux côtés de leaders comme Kimmich, Nübel et Tah a rompu les liens entre la défense et l'attaque ;

Le match contre la Serbie — un défi décisif : La rencontre du 1er octobre à l'« Arena München » ne sera pas juste un match de plus pour Klopp, mais une bataille pour sauver sa réputation sous les critiques sévères des fans et des médias ; une perte de points ici mettrait gravement en péril le projet Klopp dès le début.

Selon vous, quelle est la raison de ce début raté de Jürgen Klopp : une tactique inadaptée à l'équipe nationale ou une crise générationnelle dans le football allemand ? Klopp pourra-t-il, comme Herberger et Schön, tirer des leçons de ces échecs et ramener l'Allemagne au sommet à l'avenir ? Laissez vos analyses et opinions personnelles dans les commentaires et partagez cette sensation historique du football allemand avec tous les fans !