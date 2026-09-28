Cristiano Ronaldo sur le banc pour la première fois en 18 ans, les fans déçus

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Cristiano Ronaldo sur le banc pour la première fois en 18 ans, les fans déçus

Lors du dernier match de la Ligue des nations, au centre de l'attention du football mondial, l'équipe nationale du Portugal a battu la Norvège 2-1. Lors de la rencontre au stade Ullevaal d'Oslo, le capitaine Cristiano Ronaldo est resté sur le banc pendant toute la durée d'un match officiel pour la première fois en 18 ans, quittant le terrain sans remercier les supporters après le coup de sifflet final. Cette situation a suscité de vifs débats dans le monde du football. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Un banc historique et la décision de l'entraîneur

Selon les informations diffusées par le journal O Jogo, l'entraîneur Jorge Jesus a décidé de laisser l'attaquant de 41 ans sur le banc pendant les 90 minutes. C'est la première fois en 18 ans que Cristiano Ronaldo termine un match international officiel sans entrer en jeu. À titre de comparaison, la dernière fois qu'une telle situation s'est produite, c'était lors du match de phase de groupes de l'Euro 2008 contre la Suisse (0-2).

Lors de la conférence de presse d'après-match, l'entraîneur Jorge Jesus a défendu ce choix tactique. Il a expliqué qu'en fonction du déroulement et du rythme de la rencontre, il n'a pas été nécessaire de faire entrer un attaquant au profil spécifique de Ronaldo. L'entraîneur a également exprimé sa satisfaction quant à l'organisation défensive et à l'exécution tactique de l'équipe à Oslo.

Le mécontentement du capitaine et une discussion à venir

Cependant, l'attention s'est portée sur les événements d'après-match. Alors que les joueurs portugais se rassemblaient sur le terrain pour remercier les 500 supporters ayant fait le déplacement après le coup de sifflet final, le capitaine Cristiano Ronaldo s'est dirigé directement vers les vestiaires. Le fait qu'il n'ait pas salué les fans avec ses coéquipiers a suscité de nombreuses critiques.

Commentant la situation, l'entraîneur Jorge Jesus a admis ne pas avoir remarqué que son capitaine avait quitté le terrain prématurément. Parallèlement, le technicien a confirmé son intention d'avoir une discussion privée avec Cristiano Ronaldo concernant les devoirs et les responsabilités du capitaine de l'équipe nationale. L'impact de ces événements sur l'atmosphère au sein de l'équipe reste sous surveillance.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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