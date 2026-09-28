Un entraîneur portugais place la Norvège parmi les cinq meilleures équipes d'Europe

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Un entraîneur portugais place la Norvège parmi les cinq meilleures équipes d'Europe

Lors d'une rencontre passionnante en Ligue des nations, l'équipe nationale du Portugal a battu la Norvège 2-1 à l'extérieur. Ce résultat assure aux champions en titre la première place du groupe A4 avec trois points d'avance. Après le match, le sélectionneur portugais a salué le potentiel de l'adversaire, le classant parmi les équipes les plus élitistes du continent. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Dans une interview accordée à la chaîne Sport TV, le technicien expérimenté a souligné que le match au stade Ullevaal d'Oslo s'était déroulé avec une grande intensité. Selon lui, gagner dans des conditions de déplacement aussi difficiles témoigne du caractère et de la discipline tactique de l'équipe. L'équipe du Portugal reste invaincue après sa victoire initiale contre le Pays de Galles.

Erling Haaland et la question défensive

Il n'est un secret pour personne qu'Erling Haaland était au centre de l'attention. Le sélectionneur du Portugal a insisté sur la puissance physique et la capacité de l'attaquant adverse à marquer à tout moment. À son avis, les Norvégiens ne possèdent pas seulement des joueurs individuels, mais un jeu collectif solide, faisant d'eux l'une des cinq meilleures équipes d'Europe actuellement.

La discipline défensive et le verrouillage du milieu de terrain ont été les clés de la victoire. L'entraîneur a expliqué que la vigilance des défenseurs centraux Renato Veiga et Rúben Dias, ainsi que le jeu fiable de João Palhinha et Rúben Neves dans la zone de récupération, ont aidé à limiter les opportunités de Haaland. Bien que Haaland ait tenté six tirs dans la surface et réussi à marquer, le plan global a fonctionné.

Changements tactiques et victoire

En seconde période, les buts de João Félix et Gonçalo Ramos ont annulé l'effet du but de Erling Haaland. Cette victoire renforce la position du Portugal dans le groupe. L'entraîneur a expliqué que les changements effectués en fin de match, notamment l'entrée de Bernardo Silva, ne visaient pas à défendre, mais à surprendre l'adversaire.

Le technicien a également rappelé que chaque match de Ligue des nations exige une grande responsabilité, ne laissant aucune place à l'expérimentation. Célébrant sa deuxième victoire consécutive, le Portugal avance avec confiance. De leur côté, les Norvégiens, malgré la défaite, ont mérité les éloges des experts pour leur prestation.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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