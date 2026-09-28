Une femme gagne 2 millions de dollars à la loterie pendant sa pause déjeuner et le cache à ses collègues

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Une femme gagne 2 millions de dollars à la loterie pendant sa pause déjeuner et le cache à ses collègues

Une habitante de l'État de Virginie, aux États-Unis, a remporté le gros lot de 2 millions de dollars à la loterie pendant sa pause déjeuner. Cependant, au lieu de célébrer cette énorme victoire, elle est retournée au travail et a poursuivi sa journée comme si de rien n'était. C'est ce que rapporte le magazine People.

La femme, qui réside dans la ville de Portsmouth, a décidé de tenter sa chance après une dure journée de travail. À cette fin, elle s'est rendue au magasin Love Food Mart à Norfolk et a acheté un billet de loterie.

Peu de temps après, il s'est avéré que le billet lui avait rapporté le gros lot de 2 millions de dollars. Malgré cela, la femme n'a pas paniqué et n'a pas quitté son travail. Une fois la pause déjeuner terminée, elle est retournée à son poste.

« Je devais retourner au travail et agir comme si de rien n'était », a-t-elle déclaré aux organisateurs de la loterie.

La gagnante a eu le choix entre recevoir le prix par versements sur 30 ans ou opter pour un paiement unique. La femme a préféré le paiement unique et a eu droit à 952 000 dollars avant déduction des impôts.

Dans ce jeu de loterie lancé le 1er septembre, deux autres gros lots de 2 millions de dollars attendent encore leurs propriétaires. La probabilité de remporter ce prix principal est de 1 sur 408 000. La probabilité de gagner n'importe quel prix à la loterie est de 1 sur 3,48.

Bien qu'elle soit devenue la gagnante d'un gros lot, la femme a choisi de ne pas révéler son identité. Une nouvelle loi adoptée en juillet de cette année en Virginie l'a rendu possible.

Selon les nouvelles règles, les gagnants de la loterie peuvent rester anonymes s'ils le souhaitent. Dans ce cas, l'organisation de la loterie ne peut pas divulguer le nom, l'adresse ou le montant gagné par le gagnant sans son consentement écrit.

Auparavant, en Virginie, cet avantage n'était accordé qu'aux gagnants de plus de 10 millions de dollars. Désormais, dans les États américains du Delaware, du Kansas, du Maryland et de l'Oregon, les gagnants de la loterie ont également la possibilité de garder leur identité secrète.

VirginieLove Food MartPeopleGagnants de loterie anonymesÉtats-Unis
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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