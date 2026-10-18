Málaga - Real Sociedad : compositions et direct

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Málaga - Real Sociedad : compositions et direct

La rencontre de La Liga entre Málaga et la Real Sociedad débutera le 18 octobre à 21h30 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Málaga : 1. Herrero A. (capitaine), 31. Rafita, 20. Calero F., 15. Recio A., 12. Salinas J., 10. Larrubia D., 23. Merino I., 8. Dotor C., 18. Martínez P., 21. Niño A., 9. Chupé.

Remplaçants de Málaga : 7. Abaida H., 39. Aznu A., 2. Cayuste J., 6. Enríquez R., 4. Galilea E., 17. Jáuregui E., 13. López C., 22. Lorenzo D., 11. Muñoz J., 5. Pastor A., 3. Puga C., 14. Rodríguez R.

Entraîneur de Málaga : Funes J.

Composition de départ de la Real Sociedad : 1. Remiro A., 22. Fort H., 6. Martín J., 19. Sarr M., 3. Muñoz A., 14. Kubo T., 4. Gorrochategui J., 18. Soler C., 7. Barrenetxea A., 10. Oyarzabal M. (capitaine), 9. Óskarsson O.

Remplaçants de la Real Sociedad : 27. Marrero U., 17. Gómez S., 11. Guedes G., 28. Lebarbe A., 29. Marchal A., 13. Marrero U., 12. Ochieng J., 16. Pacheco J., 24. Sucic L., 8. Turrientes B., 23. Zakharyan A., 5. Zubeldia I.

Entraîneur de la Real Sociedad : Matarazzo P.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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