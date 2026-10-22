Getafe - Lugano : compositions et direct

La rencontre de Ligue Conférence entre Getafe et Lugano débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct.

Composition de départ de Getafe : 13. Soria D., 5. Abkar A., 20. Angileri J., 3. Djené (capitaine), 2. Djene, 16. Francho, 21. García A., 17. Kiko Femenía, 9. Mayoral B., 28. Risco A., 26. Vallu J.

Remplaçants de Getafe : 15. Boselli S., 35. Ferrer D., 8. Gudelj N., 1. Letáček J., 6. Martín M., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 4. Sazonov S., 11. Terrats R., 19. Ünal E.

Entraîneur de Getafe : Bordalás Jiménez J.

Composition de départ de Lugano : 16. von Ballmoos D. (capitaine), 9. Ajeti Al., 25. Bislimi U., 21. Cimignani Y., 3. Delcroix H., 27. Dos Santos D., 8. Grgić A., 17. Mai L., 30. Moncada D., 6. Papadopoulos A., 46. Zanotti M.

Remplaçants de Lugano : 7. Alioski E., 91. Behrens K., 22. Castro Espinosa B. D., 28. Gebhardt F., 2. Karimov B., 4. Kelvin D., 14. Kendouci A., 26. Marques M., 99. Mina D., 24. Pilstrom E.

Entraîneur de Lugano : Croci-Torti M.