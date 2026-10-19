Getafe – Rayo Vallecano : compositions et direct commenté

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Getafe – Rayo Vallecano : compositions et direct commenté

La rencontre de La Liga entre Getafe et Rayo Vallecano débutera le 20 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Getafe : 13. Soria D., 14. Carvajal D., 2. Djené, 8. Gudelj N., 17. Kiko Femenía, 6. Martín M., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 19. Ünal E., 26. Vallu J.

Entraîneur de Getafe : Bordalás Jiménez J.

Composition de départ de Rayo Vallecano : 25. Audero E., 20. Balliu I., 10. Camello S., 6. Ciss P., 19. de Frutos J., 18. García Á., 24. Lejeune F., 8. López U., 7. Palazón I., 17. Pedrosa A., 15. Sadiq U.

Remplaçants de Rayo Vallecano : 9. Alemao, 34. Alonso Martín I., 37. Belaid R., 36. Bouare G., 1. Cárdenas D., 4. Díaz P., 22. Fernández P., 3. Kumbulla M., 21. Pérez F., 14. Tsitaishvili G., 23. Valentín O., 33. Vertraud J.

Entraîneur de Rayo Vallecano : San José B.

En direct0-1 EN DIRECT
35
Getafe n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon.
34🔁
L'arbitre a interrompu le match pour un changement : Ramon Terrats quitte le terrain et cède sa place à Abdel Abqar (Getafe).
32
Un bon dégagement du défenseur signifie que Rayo Vallecano ne tire rien de ce corner.
32🔁
José Bordalás Jiménez est contraint de faire un changement tactique suite au carton rouge. Abdel Abkar entre en jeu pour Getafe à la place de Ramón Terrats.
32
Florian Lejeune (Rayo Vallecano) a tiré le coup franc, mais le ballon a été contré par le mur. L'arbitre de touche a pris la bonne décision et Rayo Vallecano va obtenir un corner.
29
Rayo Vallecano tire un coup franc depuis une distance favorable.
28🟥
L'arbitre Juan Ander González Esteban n'a pas hésité à sortir le carton rouge. Djené (Getafe) quitte le terrain prématurément et va pouvoir méditer sur son tacle.
27
Juan Valbu (Getafe) tente sa chance de loin, mais le ballon passe à côté du poteau gauche.
25
Le corner a été tiré, mais le Rayo Vallecano n'en a pas profité, le défenseur a dégagé le ballon.
24
Sergio Camello (Rayo Vallecano) entre dans la surface et tente sa chance dans la lucarne pour surprendre David Soria, mais le gardien réalise une superbe parade. Rayo Vallecano obtient un corner.
23
Jon Ander González Esteban a sifflé et accordé une faute après que Nemanja Gudelj (Getafe) a fait tomber son adversaire.
21
Le jeu est arrêté car Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) est signalé hors-jeu.
16
Sur un coup de pied arrêté tiré par Getafe, l'un des défenseurs s'est facilement emparé du ballon.
16
Getafe a tiré le corner, mais les défenseurs ont veillé. Corner. Getafe aura une autre chance.
16🟨
Djené (Getafe) est averti par l'arbitre.
110-1
But ! Jorge de Frutos sert idéalement Alvaro Garcia (Rayo Vallecano), qui conclut facilement à bout portant. Score : 0-1.
9
Jorge de Frutos (Rayo Vallecano) est signalé hors-jeu lors d'une course.
4
Ramón Terrats (Getafe) a tenté sa chance, mais sa frappe a été contrée par un défenseur et n'a pas inquiété le gardien.
3
Martín Satriane (Getafe) s'élève plus haut que tout le monde dans la surface et envoie le ballon largement au-dessus de la barre. Une frappe très molle.
2
Mario Martín (Getafe) tente sa chance depuis l'extérieur de la surface, mais son tir est bloqué.
2
Le ballon est sorti des limites du terrain. Getafe va effectuer un corner.
1🟨
Kiko Femenía (Getafe) fait faute, et l'arbitre lui sort immédiatement un carton jaune.
1
L'arbitre siffle et le match commence.
00:04
Rayo Vallecano donne le coup d'envoi du match.
00:00
Le match d'aujourd'hui sera arbitré par John Ander González Esteban.
00:00
Les compositions de départ pour ce match ont été annoncées.
00:00
Bonjour et bienvenue dans notre live textuel ! Nous vous tiendrons informés en temps réel de tous les faits de jeu. Les compositions d'équipes seront annoncées très prochainement.
GetafeRayo VallecanoLa LigaEspagneFootball
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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