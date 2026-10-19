Getafe – Rayo Vallecano : compositions et direct commenté

La rencontre de La Liga entre Getafe et Rayo Vallecano débutera le 20 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Getafe : 13. Soria D., 14. Carvajal D., 2. Djené, 8. Gudelj N., 17. Kiko Femenía, 6. Martín M., 22. Mojica J., 10. Satriano M., 11. Terrats R., 19. Ünal E., 26. Vallu J.

Entraîneur de Getafe : Bordalás Jiménez J.

Composition de départ de Rayo Vallecano : 25. Audero E., 20. Balliu I., 10. Camello S., 6. Ciss P., 19. de Frutos J., 18. García Á., 24. Lejeune F., 8. López U., 7. Palazón I., 17. Pedrosa A., 15. Sadiq U.

Remplaçants de Rayo Vallecano : 9. Alemao, 34. Alonso Martín I., 37. Belaid R., 36. Bouare G., 1. Cárdenas D., 4. Díaz P., 22. Fernández P., 3. Kumbulla M., 21. Pérez F., 14. Tsitaishvili G., 23. Valentín O., 33. Vertraud J.

Entraîneur de Rayo Vallecano : San José B.