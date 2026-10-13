Dani Carvajal signe de manière inattendue avec Getafe

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Dani Carvajal signe de manière inattendue avec Getafe

Le représentant de la Liga espagnole Getafe a officiellement annoncé la signature du défenseur expérimenté qui a longtemps évolué au Real Madrid, Dani Carvajal. Selon les informations du service de presse du club, le joueur de 34 ans, libre de tout contrat, a signé son nouveau bail mardi.

Cet accord a été officiellement validé par la direction de la Liga et le défenseur poursuivra désormais sa carrière au sein du club madrilène.

Détails du contrat et nouveau chapitre de carrière

Les points clés du transfert et du nouvel accord sont les suivants :

  • Durée du contrat : L'accord entre Carvajal et Getafe jusqu'à l'été 2027 est prévu ;

  • Une star acquise gratuitement : Le joueur est devenu agent libre après l'expiration de son contrat avec le « club royal », Getafe n'a donc versé aucune indemnité de transfert ;

  • La décision de rester à Madrid : Ayant passé la majeure partie de sa carrière dans la capitale, le joueur a préféré rester dans la région madrilène.

Une grande histoire de 13 ans avec le Real

Dani Carvajal est considéré comme l'un des latéraux les plus titrés et importants de l'histoire du Real Madrid :

  • Fidélité de longue date : Carvajal a défendu les couleurs des « Merengues » pendant 13 années, de 2013 à 2026 ;

  • Adieux : À la fin de la saison dernière, les parties ont décidé de mettre fin à leur collaboration et le joueur a obtenu le statut d'agent libre.

La situation actuelle de Getafe

L'arrivée du défenseur expérimenté devrait renforcer la défense du club, actuellement en bas du tableau :

  • Après 8 journées de championnat espagnol, Getafe compte 8 points ;

  • L'équipe occupe actuellement la 14e place au classement de la Liga.

L'immense expérience internationale et l'esprit de vainqueur de Carvajal devraient être des facteurs clés pour améliorer les résultats de Getafe cette saison.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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