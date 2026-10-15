Din. Zagreb — Anderlecht : compositions et direct commenté

66🔁
L'arbitre ajoute du temps additionnel. Tawfik Bentayeb remplace Lucas Stassin (Anderlecht).
65
Leo Petró (Anderlecht) envoie le ballon dans la surface, mais les défenseurs adverses l'éloignent.
64
Daniël Rodríguez (Din. Zagreb) s'est engouffré dans un espace libre près de la surface et a décoché une frappe puissante vers le centre du but, mais Colin Coosemans s'est emparé du ballon sans difficulté.
64
Tristan Degreef (Anderlecht) adresse un excellent centre dans la surface, mais les défenseurs interceptent et dégagent au milieu.
62🔁
Mario Kovačević décide de faire un changement. Moris Valinčić remplace Niko Galešić (Din. Zagreb).
62🔁
Le match d'aujourd'hui est terminé pour Iker Almena, remplacé sur le terrain par Daniel Rodríguez (Din. Zagreb).
60
Oleg Reabciuk (Anderlecht) centre en retrait, mais ne trouve aucun coéquipier dans la surface. Passe imprécise.
56
Anderlecht n'a pas su profiter du corner, les défenseurs ont dégagé le ballon.
55🟨
L'arbitre Orel Grinfeld avertit Josip Mišić (Dinamo Zagreb) d'un carton jaune pour un tacle fautif.
54
Arber Hoxha (Dinamo Zagreb) décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, mais le ballon file à ras de terre au milieu du but, capté sans difficulté par Colin Coosemans.
51
Luka Stojković (Dinamo Zagreb) tire le corner, mais les défenseurs dégagent le ballon.
51
Le Dinamo Zagreb maîtrise le milieu de terrain grâce à une superbe possession et des passes précises.
46⏱
La pause est terminée et la seconde période va bientôt commencer.
45
Luka Stojković (Dinamo Zagreb) se retrouve seul dans la surface et frappe, mais sa tentative est superbement contrée par un défenseur.
45+1⏱
L'arbitre siffle la fin de la première mi-temps et les joueurs prennent la direction des vestiaires.
43
Iker Almena (Dinamo Zagreb) reprend le centre dans la surface, mais sa frappe passe au-dessus de la barre. C'était une occasion en or !
39
Le corner tiré par Luka Stojković (Dinamo Zagreb) est capté par Colin Coosemans.
38
Le Dinamo Zagreb joue le corner en retrait. Le ballon est transmis au coéquipier le plus proche.
36
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) centre en retrait depuis l'extérieur de la surface pour chercher un coéquipier, mais un défenseur écarte le danger calmement. Le Dinamo Zagreb obtient un corner. Ils envoient beaucoup de joueurs dans la surface.
36🟨
Ce carton jaune était mérité. La faute commise par Tristan Degryf (Anderlecht) était très violente, et Orel Grinfeld n'a pas hésité à l'avertir.
33
Luka Stojković (Din. Zagreb) tire le corner, mais la défense intervient sereinement.
33
Luka Stojković (Dinamo Zagreb) envoie un centre dangereux sur corner, mais aucun de ses coéquipiers ne parvient à devancer les défenseurs de la tête.
32
Arber Hoxha (Dinamo Zagreb) a effectué une passe depuis le milieu de terrain, mais le ballon a été contré avant d'arriver à destination. Dinamo Zagreb va tirer un corner.
30🟨
Niko Galešić (Dinamo Zagreb) écope d'un carton jaune pour contestation. Il doit se calquer, sous peine d'être expulsé.
29
Oleg Reabciuk (Anderlecht) n'a pas pu convertir le ballon repoussé depuis une position favorable. Le gardien a réalisé un arrêt brillant pour repousser sa frappe.
29
Tristan Degryf (Anderlecht) s'élève bien pour placer une tête au centre du but. Malheureusement, sa reprise à bout portant manque de puissance et Dominik Kotarski s'empare facilement du ballon.
24
Arber Hoxha (Dinamo Zagreb) frappe de moyenne distance, mais le ballon passe au-dessus de la barre transversale.
23
Oleg Reabciuk (Anderlecht) a gâché une énorme occasion ! Il a récupéré le ballon repoussé dans la surface, mais sa frappe a touché la barre transversale !
22
TRANSVERSALE ! Mihajlo Cvetković (Anderlecht) reçoit le ballon dans la surface et décoche une frappe puissante, mais le ballon s'écrasa sur la barre transversale !
19
Niko Galešić (Dinamo Zagreb) tente sa chance de loin, mais manque sa frappe qui passe loin du poteau gauche.
18
38:62 – dernières stats de possession de balle.
15
Tristan Degreef (Anderlecht) frappe depuis l'extérieur de la surface en course, mais le ballon file au centre du but et ne pose aucun problème à Dominik Kotarski. Arrêt facile.
11
Mihajlo Cvetkovic (Anderlecht) tire au-dessus de la barre transversale.
8
Theo Aasgaard (Anderlecht) est le premier sur le ballon et décoche une frappe puissante, mais le ballon passe juste à côté du poteau droit.
8
L'assistant a levé son drapeau, signalant un hors-jeu de Theo Leoni (Anderlecht) avant sa tête.
7
Le Dinamo Zagreb maîtrise le ballon, enchaînant les passes en attendant le bon moment pour lancer une attaque.
4
Arbër Hoxha (Dinamo Zagreb) a contrôlé un centre aérien venu de l'aile et a tiré à bout portant, mais le ballon est passé de peu à côté du poteau.
1⏱
Le match a commencé. La première mi-temps est lancée.
00:03
Enfin les joueurs entrent sur la pelouse ! Anderlecht donne le coup d'envoi.
00:00
Orel Grinfeld a été désigné comme arbitre principal de ce match.
00:00
Les compositions de départ ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans la section dédiée.
00:00
Bonjour et bienvenue pour notre direct textuel de ce match à venir. Nous nous efforcerons de vous faire vivre au plus près les événements sur le terrain. Bon match.
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