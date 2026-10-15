Din. Zagreb — Anderlecht : compositions et direct commenté

Le match de Ligue Europa entre le Din. Zagreb et Anderlecht débutera le 16 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ du Din. Zagreb : 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshich N., 11. Hodja A., 17. Ivanušec L., 27. Mišić J. (capitaine), 22. Perić V. M., 6. Radeljić S., 10. Stojković L.

Remplaçants du Din. Zagreb : 44. Filipović I., 3. Goda B., 80. Kačavenda L., 5. Kravsov K., 21. Lisica M., 26. McKenna S., 99. Oršić M., 14. Prevljak S., 7. Rodriguez D., 25. Valinčić M., 1. Zagorac D., 8. Zajc M.

Entraîneur du Din. Zagreb : Kovačević M.

Composition de départ d'Anderlecht : 26. Coosemans C. (capitaine), 19. Aasgaard T., 18. Ambrose L., 50. Barry K., 9. Svetković M., 83. Degreef T., 12. Omobamidele A., 27. Stroeykens M., 5. Ryabchuk O., 29. Stroeykens M., 10. Vinkler M.

Remplaçants d'Anderlecht : 8. Amane R., 11. Antman O., 6. Augustinsson L., 21. Bentayeb T., 91. Bertaccini A., 32. Haekeren J., 55. Kana M., 2. Keita Z., 24. Lissens E., 79. Maamar A., 53. Oxea N., 14. Sikan D.

Entraîneur d'Anderlecht : Bruno V.