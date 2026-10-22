Din. Zagreb – NEC Nimègue : compositions et direct commenté

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Din. Zagreb – NEC Nimègue : compositions et direct commenté

La rencontre de Ligue Europa entre le Din. Zagreb et le NEC Nimègue débutera le 22 octobre à 21h45 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Din. Zagreb : 24. Kotarski D., 23. Almena I., 9. Belo D., 36. Dominges S., 15. Galeshic N., 11. Hodza A., 17. Ivanusec L., 26. McKenna S., 27. Misic J. (capitaine), 22. Peres Vinlof M., 10. Stojkovic L.

Remplaçants du Din. Zagreb : 44. Filipovic I., 3. Goda B., 80. Kacavenda L., 5. Kravcov K., 21. Lisica M., 99. Orsic M., 14. Prevljak S., 6. Radeljic S., 7. Rodriguez D., 25. Valincic M., 1. Zagorac D., 8. Zajc M.

Entraîneur du Din. Zagreb : Kovacevic M.

Composition de départ du NEC Nimègue : 1. Krettaz G., 99. Bischoff K., 9. Chery T. (capitaine), 24. Fonville D., 18. Geiger D., 22. Kaplan A., 20. Lebreton N., 30. Linssen B., 6. Nejasmic D., 4. Schuurs P., 21. Storm T.

Remplaçants du NEC Nimègue : 73. Bras G., 38. Jenet J., 66. Kabar A., 34. Kers K., 35. Monteiro J., 12. Polster N., 14. Sirhuis K., 11. Willumsson V. T.

Entraîneur du NEC Nimègue : Schreuder D.

Din. ZagrebNEC NimègueLigue EuropaFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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