Le club anglais «Manchester City» a officiellement annoncé avoir prolongé le contrat de Jeremy Doku, membre de la sélection belge et l’un des ailiers titulaires les plus dangereux de l’équipe. Le club mancunien l’a annoncé sur ses réseaux sociaux.

Le nouveau contrat signé avec le talent belge de 24 ans jusqu’à la mi-2031 est valable.

22 contributions offensives : les statistiques de Doku à City

Jeremy Doku «Manchester City» défend les couleurs depuis 2023. La saison dernière, il est devenu l’un des joueurs les plus actifs et les plus prolifiques de l’équipe de Pep Guardiola :

Nombre de matchs : 47 rencontres toutes compétitions confondues ;

Buts : 8 ;

Passes décisives : 14.

Grâce à sa vitesse et à sa maîtrise du dribble, qui lui permet d’éliminer facilement les défenseurs adverses, Doku s’est imposé comme un élément incontournable du secteur offensif des « Citizens ».

D’Anderlecht à l’Etihad : chronique d’une carrière

Jeremy Doku a fait ses débuts dans le football professionnel en 2018 à Anderlecht, en Belgique.

En 2020, il a rejoint Rennes, en France, où il a disputé 75 matchs et inscrit 10 buts.

En août 2023, Manchester City a versé à Rennes 65 millions d’euros pour le transfert de l’ailier belge.

Selon le réputé portail Transfermarkt , la valeur marchande actuelle du joueur de 24 ans s’élève à 75 millions d’euros .

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