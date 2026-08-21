Tous les résultats des barrages de la Ligue Europa : l’équipe de Salah battue

UEFA en Ligue Europa Les matches aller du dernier tour de qualification (barrages) pour accéder à la phase principale de la saison 2026/27 ont eu lieu. Plusieurs clubs prestigieux du continent ont remporté des victoires importantes et fait un grand pas vers la phase de ligue, tandis que des scores largement inattendus ont été enregistrés dans certaines confrontations.

Benfica et Beşiktaş avancent avec assurance, échec du Kairat

Le Benfica Lisbonne s’est imposé 3-1 à domicile face à Aarhus, tandis que le Beşiktaş turc a largement dominé le Žalgiris lituanien, 3-0. Le club kazakh Kairat, quant à lui, s’est incliné 0-3 à Almaty face à Anderlecht, compliquant sérieusement sa mission. Le club polonais Lech a inscrit sept buts sans en encaisser contre le Thun suisse, signant la plus large victoire de la soirée.

Ligue Europa. 4e tour de qualification, résultats des matches aller (20 août)

Match Score Buteurs Benfica — Aarhus 3-1 Rafa Silva (2e), Barreiro (31e), Pavlidis (45+2e, penalty) — Jørgensen (36e) Beşiktaş — Žalgiris 3-0 Oh Hyeon-gyu (6e), Murillo (12e), Kökçü (59e, penalty) Kairat — Anderlecht 0-3 Oksanen (2e, c.s.c.), Ambros (24e), Sikan (45+1e) Trabzonspor — Ferencváros 0-1 Zachariassen (17e) Crvena zvezda — Viktoria Plzeň 3-0 Ivanić (36e, 53e), Katai (89e, penalty) Lech — Thun 7-0 Vålerenga (10e, 25e), Sayyadmanesh (20e), Skrzypczak (31e), Murawski (45e), Håkans (47e), Gummi (79e) Jagiellonia — Iberia 1999 4-0 Imaz (34e, penalty), Agbonifo (45+2e), Alhassan (62e, c.s.c.), Losano (90+2e) OFI — CSKA Sofia 3-0 Fountas (19e, 51e, penalty), Dieckmann (90+5e) Mjällby — Salzbourg 0-1 Pettersson (90+1e, c.s.c.) Saint-Trond — Omonia 1-0 Taniguchi (90+4e) Universitatea Craiova — Ararat 1-1 Bancu (33e) — Malis (20e) Egnatia — Lillestrøm 0-0 —

Quand auront lieu les matches retour ?

Les matches retour décisifs de ces confrontations auront lieu le 27 août. Les équipes victorieuses se qualifieront directement pour la phase principale de la Ligue Europa, tandis que les perdantes rejoindront la Ligue Conférence.

Selon vous, le Kairat et Trabzonspor peuvent-ils réaliser leur remontée lors des matches retour à l’extérieur et se qualifier pour la phase principale de la Ligue Europa ?

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