Tous les résultats des barrages de la Ligue Europa : l’équipe de Salah battue

·3·Sport
Tous les résultats des barrages de la Ligue Europa : l’équipe de Salah battue

UEFA en Ligue Europa Les matches aller du dernier tour de qualification (barrages) pour accéder à la phase principale de la saison 2026/27 ont eu lieu. Plusieurs clubs prestigieux du continent ont remporté des victoires importantes et fait un grand pas vers la phase de ligue, tandis que des scores largement inattendus ont été enregistrés dans certaines confrontations.

Benfica et Beşiktaş avancent avec assurance, échec du Kairat

Le Benfica Lisbonne s’est imposé 3-1 à domicile face à Aarhus, tandis que le Beşiktaş turc a largement dominé le Žalgiris lituanien, 3-0. Le club kazakh Kairat, quant à lui, s’est incliné 0-3 à Almaty face à Anderlecht, compliquant sérieusement sa mission. Le club polonais Lech a inscrit sept buts sans en encaisser contre le Thun suisse, signant la plus large victoire de la soirée.

Ligue Europa. 4e tour de qualification, résultats des matches aller (20 août)

Match

Score

Buteurs

Benfica — Aarhus

3-1

Rafa Silva (2e), Barreiro (31e), Pavlidis (45+2e, penalty) — Jørgensen (36e)

Beşiktaş — Žalgiris

3-0

Oh Hyeon-gyu (6e), Murillo (12e), Kökçü (59e, penalty)

Kairat — Anderlecht

0-3

Oksanen (2e, c.s.c.), Ambros (24e), Sikan (45+1e)

Trabzonspor — Ferencváros

0-1

Zachariassen (17e)

Crvena zvezda — Viktoria Plzeň

3-0

Ivanić (36e, 53e), Katai (89e, penalty)

Lech — Thun

7-0

Vålerenga (10e, 25e), Sayyadmanesh (20e), Skrzypczak (31e), Murawski (45e), Håkans (47e), Gummi (79e)

Jagiellonia — Iberia 1999

4-0

Imaz (34e, penalty), Agbonifo (45+2e), Alhassan (62e, c.s.c.), Losano (90+2e)

OFI — CSKA Sofia

3-0

Fountas (19e, 51e, penalty), Dieckmann (90+5e)

Mjällby — Salzbourg

0-1

Pettersson (90+1e, c.s.c.)

Saint-Trond — Omonia

1-0

Taniguchi (90+4e)

Universitatea Craiova — Ararat

1-1

Bancu (33e) — Malis (20e)

Egnatia — Lillestrøm

0-0

Quand auront lieu les matches retour ?

Les matches retour décisifs de ces confrontations auront lieu le 27 août. Les équipes victorieuses se qualifieront directement pour la phase principale de la Ligue Europa, tandis que les perdantes rejoindront la Ligue Conférence.

Selon vous, le Kairat et Trabzonspor peuvent-ils réaliser leur remontée lors des matches retour à l’extérieur et se qualifier pour la phase principale de la Ligue Europa ?

Partagez votre avis dans les commentaires et transmettez immédiatement ces résultats aux passionnés de football !

Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Marché des transferts de la Juventus : priorité et candidats au poste de latéralMarché des transferts de la Juventus : priorité et candidats au poste de latéralAujourd'hui, 01:39Manchester City veut recruter l’ailier de Palmeiras Allan EliasManchester City veut recruter l’ailier de Palmeiras Allan EliasAujourd'hui, 00:39Aston Villa veut recruter Fikayo TomoriAston Villa veut recruter Fikayo TomoriHier, 23:34Deco s’exprime franchement sur Rodri : « Nous ne l’avons pas recruté pour le prendre au Real »Deco s’exprime franchement sur Rodri : « Nous ne l’avons pas recruté pour le prendre au Real »Hier, 22:49Oleksandr Usyk révèle les détails d’un affrontement historique potentiel avec Muhammad AliOleksandr Usyk révèle les détails d’un affrontement historique potentiel avec Muhammad AliHier, 22:47Les taekwondoïstes ouzbeks brillent à la Coupe du PrésidentLes taekwondoïstes ouzbeks brillent à la Coupe du PrésidentHier, 22:40
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Quelle note a obtenue Abduqodir Khusanov pour son premier match avec Manchester City ?
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Abdumalik Yorbutayev frappe encore fort à Erevan : Doev mis KO (vidéo)
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Lamine Yamal organise une insolite « fête rose » pour son anniversaire
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le grand-père de Husanov est décédé : il a quitté le camp de Manchester City (vidéo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)
Le Real Madrid dévoile son nouveau maillot extérieur : une couleur inattendue (photo)