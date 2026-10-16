Dep. A Coruña — Levante : compositions et direct commenté

La rencontre Dep. A Coruña — Levante, comptant pour la Liga espagnole, débutera le 17 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ du Dep. A Coruña : 13. Román L., 23. Navarro X., 20. Jiménez X., 22. Ede B., 12. Quagliata G., 19. Cruz Luismi, 14. Rodríguez R., 8. Villares Yáñez D. (capitaine), 21. Soriano M., 10. Hernández Y., 32. Nsongo B.

Remplaçants du Dep. A Coruña : 2. Altimira A., 17. Angeliño, 18. Asp X., 37. Carrillo N., 25. Fernández A., 36. González Y., 15. Loureiro M., 11. Mella D., 4. Nubi L., 31. Ochoa M., 33. Sánchez K., 24. Traoré A.

Entraîneur du Dep. A Coruña : Hidalgo A.

Composition de départ de Levante : 13. Ryan M., 29. Pérez N., 4. Dela, 3. Ndukwe I., 23. Sánchez M., 20. Rey O., 6. Requena D., 18. Bardeli E., 7. Brugué R. (capitaine), 9. Romero I., 24. Fernández T.

Remplaçants de Levante : 14. Cabello X., 27. Cortés P., 1. Cunat P., 36. Galdin I., 17. García V., 2. Mandi A., 11. Musuayi Y., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 16. Tapé A., 22. Toljan J.

Entraîneur de Levante : Castro L.