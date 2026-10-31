L'Atlético s'empare de la tête de la Liga après une victoire convaincante à l'extérieur

Dans le cadre de la 10e journée de la Liga espagnole, l'Atlético de Madrid s'est imposé avec autorité sur le terrain de Levante. À Valence, les Madrilènes ont fait parler leur classe et leur expérience en inscrivant deux buts sans en concéder : 2-0.

Grâce à ce succès, les hommes de Diego Simeone portent leur total à 28 points et s'emparent seuls de la première place du classement.

Chronique du match : L'ouverture de Grimaldo et le coup de grâce de Simeone

Les moments clés qui ont décidé du sort de la rencontre :

Ouverture du score (36e minute) : Après avoir accentué la pression en première période, les visiteurs ont trouvé la faille à la 36e minute grâce à Alejandro Grimaldo, qui a trompé le gardien adverse pour donner l'avantage à l'Atlético ;

Le coup de grâce (62e minute) : Alors que Levante tentait de revenir au score en seconde période, les Madrilènes ont lancé une contre-attaque rapide et Giuliano Simeone a scellé l'issue du match à la 62e minute en portant le score à 0-2 ;

Une défense solide : Jusqu'au coup de sifflet final, la ligne défensive dirigée par le gardien Jan Oblak n'a laissé aucune chance sérieuse à l'adversaire.

Situation au classement

Ces 3 points ont un impact majeur sur l'équilibre du championnat :

L'Atlético leader : Avec 28 points après 10 journées, les Madrilènes prennent seuls les commandes et renforcent leur position dans la course au titre ;

Levante dans le bas du tableau : Battus, les locaux stagnent à la 16e place avec 10 points et ne parviennent pas à s'éloigner de la zone dangereuse.

Protocole et compositions

Liga. 10e journée

Levante - Atlético 0-2

Buts : Grimaldo (36e), Giuliano Simeone (62e).

Compositions d'équipe :