La culture sportive espagnole a une fois de plus démontré qu'elle transcendait la rivalité et la tradition. Le club valencien de Levante a accueilli sur sa pelouse les huit joueurs du FC Barcelone revenus avec le titre de champion du monde, leur réservant des applaudissements nourris et des cadeaux commémoratifs. Cet événement a illustré l'esprit de respect mutuel qui anime la communauté du football espagnol, comme le rapporte Goal.com rapporte .

Il a été rapporté que la direction de Levante et les supporters dans les tribunes ont mis de côté la rivalité entre clubs pour honorer les joueurs ayant largement contribué au succès de l'équipe nationale espagnole lors du Mondial. Ainsi, l'initiative prise par Elche lors de la deuxième journée a été dignement poursuivie à Valence. À l'entrée des équipes sur le terrain, le stade Ciutat de Valencia a vibré sous les acclamations pour accueillir les champions du monde.

Cérémonie solennelle et cadeaux précieux

Au cours de l'événement, le président du club de Levante, Pablo Sánchez Morante, est descendu personnellement sur la pelouse pour exprimer sa gratitude aux représentants du FC Barcelone. Le dirigeant a remis à chaque champion du monde des cadeaux commémoratifs, fabriqués par des artisans locaux et personnalisés pour chacun d'eux. Ce geste sincère a profondément marqué les joueurs.

Il est à noter que la cérémonie de remise des prix a mis à l'honneur non seulement les joueurs expérimentés, mais aussi les étoiles montantes de l'académie de La Masia. Huit talents, dont Rodri, Pedri, Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Joan García, Eric García et Gavi, ont reçu cet hommage. Chacun d'entre eux a accepté les présents sous les ovations du public.

Une rivalité féroce sur le terrain

Bien qu'une atmosphère festive ait régné avant le coup d'envoi, une fois le match lancé, les champions en titre n'ont laissé aucune chance à leur adversaire. Les joueurs du FC Barcelone ont pratiquement scellé le sort de la rencontre dès la première mi-temps, prenant deux buts d'avance. Xavi Espart a ouvert le score dès la 5e minute, et Lamine Yamal a consolidé cette avance à la 19e minute.

Parallèlement, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a procédé à une rotation de l'effectif en prévision des échéances difficiles, notamment en Ligue des champions et dans le championnat national. Le technicien allemand a intégré cinq nouveaux joueurs dans le onze de départ pour préserver la condition physique de son groupe. Notamment, Eric García, portant un masque de protection en raison d'une blessure au visage, a pu bénéficier de temps de jeu.

De tels événements prouvent une fois de plus que dans le football espagnol, au-delà du résultat, les relations humaines et l'éthique sportive restent primordiales. Ce geste du club de Levante restera gravé comme l'un des moments inoubliables de l'histoire du football national.