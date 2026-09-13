Barcelone bat Levante, un penalty suscite une vive polémique

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Barcelone bat Levante, un penalty suscite une vive polémique

Sous la direction de Hansi Flick, le FC Barcelone a entamé la saison de La Liga de manière spectaculaire, enchaînant une cinquième victoire consécutive et restant leader incontesté du classement. Les Catalans se sont imposés 4-2 sur le terrain de Levante, mais les décisions arbitrales durant le match, notamment le penalty transformé par Lamine Yamal, ont provoqué de vives discussions parmi les fans et les experts. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Malgré la résistance sérieuse des locaux, le Barça a démontré son style de jeu incisif et efficace cette saison. Les hommes de Flick ont prouvé une fois de plus leur potentiel offensif, mais une situation en seconde période n'a pas échappé à l'attention du comité d'arbitrage et des experts.

Décision arbitrale et situation controversée

Le tournant de la seconde mi-temps est survenu lorsque l'arbitre Jon Ander González Cuéte a accordé un penalty au FC Barcelone après une action impliquant Aïssa Mandi et Lamine Yamal. L'ancien défenseur du Real Betis, en tombant, a touché le ballon de la main après avoir stoppé irrégulièrement la jeune star espagnole.

Bien que Lamine Yamal ait transformé le penalty en visant la lucarne gauche, la décision de l'arbitre a suscité de fortes critiques parmi les experts du football espagnol. De nombreux analystes ont souligné que l'arbitre central avait commis une erreur fondamentale, jugeant le penalty injustifié.

Réactions des experts et spécialistes

Selon COPE, le célèbre commentateur Paco González s'est opposé à la décision arbitrale en direct. Selon lui, la logique de l'arbitre est compréhensible car, sans cette main, le joueur se serait retrouvé face au but, mais l'action était trop légère pour justifier un penalty.

Pedro Martín a rejoint le débat, soulignant que le défenseur n'avait aucune intention de commettre une faute. Selon l'expert, la main du défenseur était dans une position naturelle et a touché le ballon par accident lors de sa chute, ce qui ne méritait pas une sanction.

Néanmoins, le FC Barcelone conserve sa victoire et poursuit son parcours réussi cette saison. Alors que l'équipe de Flick avance vers ses objectifs les plus ambitieux, les questions d'arbitrage et les épisodes controversés restent au centre des débats en La Liga.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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