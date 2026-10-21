Levante - Athletic Bilbao : compositions et direct commenté

Le match de La Liga entre Levante et l'Athletic Bilbao débutera le 21 octobre à 23h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Levante : 13. Ryan M., 7. Brugué R. (capitaine), 24. Fernández T., 2. Mandi A., 3. Ndukwe I., 8. Olasagasti J. A., 10. Ratkov P., 6. Requena D., 9. Romero I., 23. Sánchez M., 22. Toljan J.

Entraîneur de Levante : Castro L.

Composition de départ de l'Athletic Bilbao : 1. Simón U., 5. Álvarez Y., 17. Berchiche Y., 7. Berenguer A., 18. Jauregizar M., 14. Laporte A., 31. Louis-Jean J., 23. Navarro R., 15. Rincón J., 16. Ruiz de Galarreta I., 21. Sannadi M.

Entraîneur de l'Athletic Bilbao : Terzic E.