Doublé de Yamal, show de Raphinha : le FC Barcelone s'impose 4-2

Lors de la 5e journée de La Liga, le leader, le FC Barcelone, s'est déplacé sur la pelouse de Levante à Valence, offrant aux fans un véritable festival de buts et un suspense haletant. Dans ce match intense au stade Ciutat de València, les hommes de Hansi Flick ont décroché une victoire convaincante 4-2. Le jeune prodige catalan Lamine Yamal a été le héros du match avec un doublé, tandis que le capitaine et leader Raphinha a brillé avec deux passes décisives.

Bien que Levante ait réduit l'écart en fin de match, augmentant la pression, Adeyemi, entré en jeu, a scellé le score dans les arrêts de jeu. Avec 15 points en cinq journées, les Blaugranas poursuivent leur sans-faute en Liga et renforcent leur position dans la course au titre. Comment les 6 buts ont-ils été marqués, comment le duo Yamal-Raphinha a-t-il dynamité la défense de Levante, et à quel point le parcours parfait de Flick inquiète-t-il la concurrence ?

Pluie de buts au Ciutat de València : la chronique complète du 4-2

La rencontre a débuté dès les premières minutes sur un rythme offensif effréné :

But rapide à la 5e minute : Profitant d'une erreur des hôtes, Espart a ouvert le score dès la 5e minute, mettant les Catalans sur orbite ;

Le récital de Yamal : À la 19e minute, Lamine Yamal a creusé l'écart avec une belle action, puis a transformé un penalty avec sang-froid à la 48e minute pour signer un doublé ;

La réaction féroce de Levante : Après avoir été menés 0-3, les hôtes n'ont pas abdiqué : Romero à la 79e et Brugi à la 88e ont réduit le score à 2-3, créant une fin de match dramatique ;

Le coup de grâce d'Adeyemi : Dans le temps additionnel (90+3e), Karim Adeyemi, entré en jeu, a marqué en contre-attaque, mettant fin à tout suspense : 2-4.

Doublé de Yamal, 2 passes de Raphinha : la performance éclatante des leaders

La victoire du club catalan a reposé sur le talent individuel de ses attaquants :

Lamine Yamal sous les projecteurs : Le jeune talent a non seulement marqué deux buts, mais a également exercé une pression constante sur les défenseurs adverses, s'imposant comme l'un des meilleurs joueurs du match ;

Raphinha, le maître à jouer : L'ailier brésilien a parfaitement orchestré le jeu, offrant deux caviars à ses coéquipiers ;

Le coaching gagnant de Flick : Le technicien allemand a su maintenir le rythme en faisant entrer Christensen, Bernal, Olmo et Adeyemi aux moments clés.

15 points en 5 matchs : le FC Barcelone trône en tête de la Liga

Cette victoire consolide la position des Catalans dans la course au titre :

Un début parfait à 100 % : Avec 5 victoires en 5 matchs sous Hansi Flick, le FC Barcelone est seul leader du championnat avec 15 points ;

Pression sur les rivaux : Malgré la poursuite du Real Madrid (12 points), les Catalans avancent sans commettre d'erreur ;

La situation difficile de Levante : Le club valencien stagne à la 13e place avec 5 points après 5 journées.

Le FC Barcelone de Hansi Flick prouve une fois de plus, avec son football offensif, qu'il est déterminé à remporter le titre cette saison.

Selon vous, le Barça de Yamal et Raphinha peut-il viser le doublé Liga-Ligue des Champions ? Les deux buts encaissés en fin de match doivent-ils alerter Hansi Flick ? Laissez vos avis en commentaire et partagezl'analyse de cette victoire éclatante du FC Barcelone avec tous les passionnés de football !