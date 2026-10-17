Dévoilement de l'identité visuelle de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan

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Dévoilement de l'identité visuelle de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA en Ouzbékistan et en Azerbaïdjan

La Fédération Internationale de Football Association (FIFA) a dévoilé en 2027 l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan l'identité visuelle et l'emblème officiels de la Coupe du Monde U-20 de la FIFA 2027, qui se déroulera sur leurs terrains.

L'identité visuelle spécialement conçue intègre la culture nationale unique, les traditions anciennes et l'esprit passionné des millions de jeunes fans des deux pays hôtes frères.

« U Shape The Game » : Le slogan officiel du tournoi

Le slogan officiel choisi pour la compétition est : « U Shape The Game » (« Vous façonnez le jeu ») :

  • Signification du slogan : Cet appel s'adresse directement aux jeunes talents et au public des supporters ;

  • Fondations de l'avenir : La FIFA considère le mondial des jeunes non seulement comme une compétition sportive, mais comme une plateforme majeure pour découvrir de nouvelles étoiles, bâtir des ponts d'amitié entre les jeunes et contribuer au développement du football moderne.

Concept visuel : Mosaïques nationales et symbole « U »

Les éléments graphiques de la marque allient héritage national et tendances modernes :

  • Héritage historique et motifs de mosaïque : L'idée centrale du design s'inspire des carreaux nationaux, des tuiles traditionnelles et des motifs de mosaïque présents sur les monuments historiques d'Ouzbékistan et d'Azerbaïdjan ;

  • La lettre centrale « U » : Au centre du logo officiel figure une lettre « U » dynamique. Elle représente à la fois le format de la compétition (U-20) et le mot anglais « You » (Toi/Vous), soulignant le pouvoir des jeunes joueurs à définir l'avenir du football ;

  • Harmonie des couleurs : La palette de la marque est enrichie de dégradés dynamiques de couleurs vives — turquoise, vert, violet et rouge — visant à unir les deux nations autour d'un tournoi unique.

25e édition historique : Faits marquants

La Coupe du Monde U-20 de 2027 restera dans les mémoires pour plusieurs événements historiques :

  • Co-organisation : Pour la première fois dans l'histoire de la FIFA, le mondial des jeunes sera organisé simultanément par deux pays — l'Ouzbékistan et l'Azerbaïdjan ;

  • 50 ans d'histoire : En 2027, cela fera exactement 50 ans que la première Coupe du Monde des jeunes a été organisée, et cette 25e édition sera dédiée à cet anniversaire d'or ;

  • 24 équipes nationales : 24 des meilleures équipes nationales ayant passé les qualifications continentales participeront au tournoi ;

  • Calendrier : Conformément au calendrier officiel de la FIFA, les matchs sont prévus pour se dérouler entre mai et juin 2027.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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