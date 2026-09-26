Le boxeur de Boukhara Saidjamshid Jafarov devient champion d'Europe sous les couleurs de l'Azerbaïdjan

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Le boxeur de Boukhara Saidjamshid Jafarov devient champion d'Europe sous les couleurs de l'Azerbaïdjan

Le championnat d'Europe 2026, qui s'est achevé à Sofia, capitale de la Bulgarie, est entré dans l'histoire avec un événement particulièrement intéressant pour les fans de boxe ouzbeks. Saidjamshid Jafarov, originaire de Boukhara et ayant autrefois défendu les couleurs de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, est monté sur le ring cette fois sous les couleurs de l'équipe nationale d'Azerbaïdjan et est devenu champion d'Europe dans la catégorie des 75 kilogrammes .

En finale, Jafarov a affronté le Russe Ismail Mutsolgov. Lors du combat décisif, tous les juges ont donné l'avantage au boxeur ouzbek — 5:0. Les cinq juges ont évalué le combat 29:28 en faveur de Jafarov.

Une nouvelle étape historique dans la carrière de Jafarov

Saidjamshid Jafarov est né à Boukhara et a obtenu d'excellents résultats avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan. Il avait remporté la médaille d'argent dans la catégorie des 75 kg lors des championnats du monde 2023.

Désormais, un nouveau titre important s'ajoute à sa carrière sportive : celui de champion d'Europe.

Cette fois, Jafarov a concouru pour l'équipe nationale d'Azerbaïdjan et a terminé la compétition à Sofia en tant que champion.

Il a également livré des combats convaincants jusqu'à la finale

Le chemin vers le titre de Jafarov à Sofia n'a pas commencé en finale. Dans la catégorie des 75 kg, il a battu ses adversaires dès les premiers tours de la compétition.

Notamment, en 1/8 de finale, il a battu le représentant allemand Muksim Abdulay sur le score de 5:0. En quart de finale, le Suédois Kevin Skott a été battu sur le même score. En demi-finale, il a remporté une victoire 4:1 contre l'Anglais Callum Makin.

Ainsi, Jafarov a remporté ses trois combats principaux avant la finale par décision des juges et s'est qualifié pour le combat décisif pour le titre.

En finale contre un champion du monde russe

L'adversaire de Jafarov en finale était Ismail Mutsolgov. Il a participé à la compétition en tant que représentant de la Russie.

Après le combat final du 25 septembre, les juges ont unanimement désigné Jafarov comme vainqueur. La victoire 5:0 lui a offert la médaille d'or du championnat d'Europe.

Il est intéressant de noter que Mutsolgov était le champion du monde 2025. De ce point de vue, la finale à Sofia a été marquée par une concurrence féroce pour Jafarov.

Saidjamshid Jafarov — champion d'Europe 2026 dans la catégorie des 75 kg.

Le premier championnat d'Europe sous l'égide de World Boxing

Un autre aspect important de la compétition à Sofia est qu'il s'agissait du premier championnat d'Europe organisé par European Boxing au sein de l'organisation World Boxing.

Le championnat continental a accueilli 406 boxeurs issus de 43 pays. La compétition a débuté le 17 septembre et s'est terminée le 25 septembre. Des médailles ont été disputées dans 10 catégories de poids pour les hommes et les femmes.

L'équipe nationale d'Azerbaïdjan a terminé le championnat avec un total de cinq médailles : deux d'or, une d'argent et deux de bronze. Le titre de Jafarov dans la catégorie des 75 kg a apporté la deuxième médaille d'or à l'équipe.

Un nouveau titre pour le boxeur ouzbek

La victoire de Saidjamshid Jafarov à Sofia est un nouveau résultat important dans sa carrière internationale.

Le boxeur, qui avait remporté la médaille d'argent aux championnats du monde avec l'équipe nationale d'Ouzbékistan en 2023, ajoute désormais l'or européen à sa collection sous le drapeau azerbaïdjanais.

Ainsi, Saidjamshid Jafarov, né à Boukhara, a pris la plus haute marche du podium dans la catégorie des 75 kg lors du championnat d'Europe 2026. La finale à Sofia a ouvert une nouvelle page de champion dans sa carrière.

Saidjamshid JafarovChampionnat d'Europe 2026Équipe d'AzerbaïdjanSofiaBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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