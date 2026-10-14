En Azerbaïdjan, une enseignante interdite d'accès à l'école à cause de son hijab donne cours dans la rue

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En Azerbaïdjan, une enseignante interdite d'accès à l'école à cause de son hijab donne cours dans la rue

En Azerbaïdjan, Une enseignante et plusieurs élèves, interdits d'accès au bâtiment scolaire en raison du port du hijab, ont été contraints de tenir leur cours dans la rue, sur le trottoir. Cet incident a ravivé les débats sur les codes vestimentaires en vigueur dans les écoles du pays.

Selon le média Roya News English, l'incident s'est produit dans un contexte de mécontentement suite à l'entrée en vigueur de nouvelles règles vestimentaires le 21 septembre.

Le nouveau règlement prévoit une standardisation des uniformes scolaires dans les établissements d'enseignement. Cependant, des rapports indiquent que dans certaines écoles, les élèves et les enseignants portant le hijab se voient refuser l'entrée.

La situation a remis à l'ordre du jour les questions liées à la liberté de religion et au droit à l'éducation des enfants dans le pays. L'application de ces règles vestimentaires et leur impact sur les élèves et les enseignants suscitent des débats publics.

AzerbaïdjanHijabCode Vestimentaire ScolaireLiberté ReligieuseÉducation
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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