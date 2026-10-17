Fulham — Hull : compositions et direct commenté

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Fulham — Hull : compositions et direct commenté

Le match FulhamHull dans le cadre de la Premier League anglaise débutera le 17 octobre à 19h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Fulham : 1. Leno B., 22. Affengruber D., 3. Bassey C. (capitaine), 16. Berge S., 14. Bobb O., 21. Castagne T., 19. Charles S., 7. Garcia G., 17. Iwobi A., 24. King J., 33. Robinson A.

Remplaçants de Fulham : 5. Andersen J., 10. Cairney T., 11. Kevin, 23. Lecomte B., 20. Manuel Angel, 8. Palacios C., 9. Rodrigo Muniz, 30. Sessegnon R., 2. Tete K.

Entraîneur de Fulham : Arbeloa A.

Composition de départ de Hull : 19. Solakis K., 6. Ajayi S., 10. Belloumi M., 2. Coyle L. (capitaine), 25. Crooks M., 15. Egan J., 22. Herrington L., 9. McBurnie O., 18. Norton-Cuffy B., 27. Slater R., 7. Thomas S.

Remplaçants de Hull : 11. Gelhardt J., 3. Giles R., 14. Herto-Dahl J., 42. Iroegbunam T., 17. McNair P., 5. Morita H., 12. Phillips D., 21. Stroud E., 47. Vaz R.

Entraîneur de Hull : Jakirovic S.

FulhamHullPremier LeagueFootballAngleterre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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