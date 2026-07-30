Le Real vend son talent à Fulham : clauses stratégiques intelligentes

Le Real Madrid a officialisé un accord définitif pour le transfert permanent de l'attaquant Gonzalo García à Fulham, pensionnaire de Premier League. Ce transfert est devenu l'une des transactions les plus notables et financièrement importantes du mercato estival.

Détails financiers : 40 millions d'euros garantis et bonus

La valeur totale de l'accord pourrait atteindre 42 millions d'euros. Fulham versera au Real une indemnité de transfert garantie de 40 millions d'euros . En outre, 2 millions d'euros sont prévus sous forme de divers bonus liés aux performances du joueur et de l'équipe.

Avantage stratégique pour le Real : 30 % à la revente et option de rachat

La direction du Real Madrid a réussi à renforcer ce transfert avec des clauses stratégiques intelligentes. Selon l'accord, le club merengue conserve une part de 30 % sur tout futur transfert du joueur. Cela garantira au Real des bénéfices supplémentaires substantiels si Gonzalo García est vendu plus cher à l'avenir.

De plus, les Madrilènes disposeront d'une option de rachat prioritaire (option of first refusal). Cette clause donne l'avantage au Real de faire revenir Gonzalo García s'il parvient à s'imposer à Fulham et souhaite rentrer à Madrid.

Une nouvelle étape pour Gonzalo García et les ambitions de Fulham

Pour Fulham, ce transfert constitue une étape sérieuse visant à consolider sa position en Premier League et à renforcer son secteur offensif. Dépenser 40 millions d'euros plus des bonus démontre la volonté du club londonien d'investir dans de jeunes joueurs prometteurs.

Gonzalo García devrait passer sa visite médicale à Londres et signer son contrat avec Fulham dans un avenir proche. Pour le joueur, passer du centre de formation du Real à l'équipe première en Premier League représente une immense opportunité ainsi qu'une grande responsabilité.

Ce transfert est considéré comme un exemple réussi de la stratégie du Real Madrid, qui consiste à tirer profit des diplômés de son académie tout en préservant la possibilité de les récupérer à l'avenir. De son côté, Fulham a démontré ses ambitions en pratique.