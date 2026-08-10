Nouvelle ère à Chelsea : comment Alonso prépare son équipe pour la saison de Premier League

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Nouvelle ère à Chelsea : comment Alonso prépare son équipe pour la saison de Premier League

L’entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, a expliqué quel système de jeu et quelle philosophie tactique il entend instaurer au sein de l’équipe.

Selon le technicien espagnol, la flexibilité et la diversité tactique sur le terrain doivent devenir les principales armes des « aristocrates ».

« Nous devons être une équipe imprévisible pour nos adversaires »

Xabi Alonso a tenu ces propos au sujet du potentiel des joueurs de Chelsea et du style de jeu de la nouvelle saison dans une interview accordée à The Athletic :

« Nous voulons disposer de plusieurs options dans notre approche. Notre équipe compte des joueurs de haut niveau capables de s’adapter facilement à différents systèmes tactiques. Les principes fondamentaux ne changeront pas, mais les mouvements et les décisions sur le terrain peuvent varier.

Nous devons devenir une équipe imprévisible pour nos adversaires et extrêmement flexible. Nous n’avons pas l’intention de nous accrocher à une seule idée. Plus nous aurons d’options tactiques, plus notre équipe sera forte et dangereuse », rapporte la source en citant Alonso.

Début en Premier League : le derby contre Fulham

Pour rappel, Chelsea, dirigé par Xabi Alonso, commencera la nouvelle saison de Premier League anglaise par un déplacement. Les Londoniens se rendront chez Fulham le 24 août pour la 1re journée.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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