Arbeloa veut emmener l'attaquant du Real à Fulham

Fulham a entamé des démarches sérieuses lors du mercato estival pour s'attacher les services de l'attaquant du Real Madrid, Gonzalo García. Le nouvel entraîneur du club londonien,Álvaro Arbeloa, considère son ancien joueur comme un élément clé de son nouveau projet.

Cependant, l'accord n'est pas encore finalisé. Bien que le Real soit ouvert à l'étude des offres, José Mourinho souhaite tester le joueur lors de la préparation d'avant-saison. La décision finale pourrait dépendre du rôle que l'attaquant obtiendra à Madrid.

Arbeloa fait confiance à un attaquant qu'il connaît bien

Álvaro Arbeloa a été nommé entraîneur de Fulham le 7 juillet 2026. Le technicien espagnol a signé un contrat de trois ans avec le club londonien, valable jusqu'à l'été 2029.

Arbeloa connaît parfaitement le potentiel de Gonzalo García. Ils ont travaillé ensemble au centre de formation du Real, au Castilla, puis en équipe première.

Selon la presse espagnole, l'entraîneur a demandé à la direction de Fulham d'étudier la possibilité de recruter cet attaquant précis. Le club londonien souhaite s'attacher les services du joueur sous forme de transfert définitif et non d'un prêt.

Pour Arbeloa, Gonzalo n'est pas seulement un jeune talent, c'est un joueur prêt qui connaît parfaitement ses exigences et son système de jeu.

Fulham prépare une offre importante

Pour l'instant, le montant potentiel du transfert n'a pas été officiellement divulgué. Selon le journal AS, Fulham travaille sur une offre financière susceptible de convaincre le Real d'entamer des négociations.

Le club merengue n'exclut pas totalement la possibilité de vendre le joueur. Cependant, pour conserver un certain contrôle sur son cantera (formé au club), le Real pourrait exiger l'insertion de l'une des clauses suivantes :

une option de rachat du joueur ;

un pourcentage sur un futur transfert ;

une clause de correspondance (priorité pour égaler une offre) ou de rachat.

Ces conditions n'ont pas encore été officiellement confirmées. Toutefois, lorsqu'il vend ses talents, le Real cherche souvent à s'assurer la possibilité de les rapatrier à l'avenir.

La décision de Mourinho sera décisive

Le nouvel entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, ne souhaite pas précipiter la décision concernant l'avenir de Gonzalo. Le technicien portugais observe l'attaquant durant la phase de préparation estivale pour évaluer le rôle qu'il pourrait lui confier dans l'équipe.

Des rapports récents indiquent que Gonzalo a fait bonne impression lors des premières séances d'entraînement sous les ordres du coach, augmentant ainsi ses chances de rester au Real. Ses qualités d'attaquant de pointe classique le distinguent des autres avant-centres de l'effectif.

Cependant, pour obtenir du temps de jeu régulier, le joueur devra faire face à la concurrence de Kylian Mbappé et d'autres attaquants. De son côté, Fulham peut lui offrir davantage de temps de jeu en équipe première.

Par conséquent, la décision finale dépendra de trois facteurs :

Combien de temps de jeu Mourinho lui promet-il ? Quel montant Fulham va-t-il proposer ? Quel projet Gonzalo choisira-t-il lui-même ?

39 matches disputés la saison dernière

Lors de la saison 2025/26, Gonzalo García a pris part à 39 rencontres toutes compétitions confondues avec l'équipe première du Real.

Ses statistiques officielles :

Indicateur Résultat Matches 39 Titulaire 9 Buts 8 Passes décisives 2 Temps de jeu 1 470 minutes

Il a disputé 30 matches de Liga, inscrit 6 buts et délivré une passe décisive. Des statistiques remarquables si l'on considère qu'il entrait le plus souvent en cours de jeu.

Parmi les points forts de Gonzalo figurent son sens du placement dans la surface de réparation, sa capacité à gagner les duels aériens et son aptitude à presser les défenseurs adverses.

73 matches, ce n'est pas le bilan d'une seule saison

Un premier rapport indiquait que Gonzalo avait inscrit 30 buts en 73 matches avec le Castilla lors de la saison 2024/25. Cette information avait été mal interprétée.

Les 73 rencontres et 30 buts représentent le total cumulé du joueur sur plusieurs saisons avec le Real Madrid Castilla.

Au cours de la seule saison 2024/25, il a :

disputé 36 matches de championnat ;

marqué 25 buts ;

délivré 4 passes décisives ;

terminé meilleur buteur de la Primera Federación.

Cette performance a joué un rôle déterminant dans la promotion de Gonzalo en équipe première.

Pourquoi Fulham a-t-il précisément besoin d'un attaquant ?

Le club londonien s'est séparé de certains éléments offensifs cet été et a besoin de renforcer son secteur axial avant le début de la nouvelle saison.

Gonzalo correspond au profil de Fulham pour plusieurs raisons :

il possède la puissance physique requise pour le football anglais ;

il se montre menaçant dans la surface de réparation ;

il participe activement au pressing ;

il connaît déjà les exigences d'Arbeloa ;

à 22 ans, il dispose d'une marge de progression importante.

Plus important encore, Arbeloa connaît parfaitement ses forces et ses faiblesses, un facteur qui pourrait grandement l'aider à s'adapter à un nouveau championnat.

Quel chemin Gonzalo choisira-t-il ?

L'attaquant exprime le deseo de rester au Real. Cependant, il ne souhaite pas non plus passer une autre saison principalement sur le banc de touche.

À Fulham, il pourrait bénéficier d'un temps de jeu régulier, devenir l'emblème du projet d'Arbeloa et s'illustrer en Premier League. À Madrid, il évoluera dans une équipe taillée pour remporter des trophées, mais sans garantie de temps de jeu.

Pour l'instant, aucune offre officielle de Fulham n'a été officialisée et aucun accord entre les clubs n'a été annoncé. Les négociations se poursuivent et les prestations lors de la préparation estivale du Real pourraient changer la donne.

Le choix devant Gonzalo n'est pas simple : se battre pour sa place dans le club de son enfance ou s'envoler pour l'Angleterre pour retrouver un entraîneur qui le connaît bien.

Si Fulham formule une proposition impossible à refuser, un autre pur produit de l'académie du Real pourrait bien s'exporter en Premier League.