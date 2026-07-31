L'académie du Real Madrid réalise des revenus records grâce aux transferts

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L'académie du Real Madrid réalise des revenus records grâce aux transferts

Le Real Madrid continue de battre des records financiers en vendant les diplômés de sa légendaire académie « La Fábrica ». Alors que le précédent record avait été battu il y a quelques semaines à peine, les accords conclus hier ont encore renfloué les caisses du club. Selon le journal AS, le club merengue s'approche de la barre des 200 millions d'euros de revenus issus des transferts de jeunes joueurs, rapporte Goal.com rapporte .

Il est rapporté que les « Blancos » ont déjà dépassé leur précédent record de 102 millions d'euros établi lors du mercato d'été 2017 grâce à la vente de joueurs de l'académie. Hier, un nouvel accord a été officialisé pour améliorer encore ce chiffre. Selon celui-ci, Gonzalo García a été vendu au club anglais de Fulham. De plus, selon les conditions du club, un autre produit de l'académie, César Palacios, est également tout proche de rejoindre cette même équipe anglaise.

Détails du transfert de Gonzalo García

Selon les informations précédentes du journal AS, les dirigeants de Valdebebas réclamaient environ 60 millions d'euros pour le joueur. Par conséquent, les négociations entre les parties ont abouti avec succès et ont atteint l'étape de la signature officielle. Le transfert de Gonzalo García rapporte au Real Madrid un montant garanti de 40 millions d'euros, ainsi que 2 millions d'euros de bonus variables.

Selon cet accord, le club de Fulham acquiert 70 % des droits sportifs du joueur. Néanmoins, ni le joueur ni le club espagnol n'ont souhaité rompre les liens. Bien qu'il parte pour l'instant, García n'a pas caché son intention de revenir à Madrid à l'avenir. La direction du Real Madrid considère également cet accord comme économiquement avantageux et comme une excellente opportunité pour la progression du joueur.

Garanties et conditions futures

Les Madrilènes n'ont pas oublié de prendre des mesures de précaution pour l'avenir lors du départ de leur joueur formé au club. Le club conserve un droit de premier refus si le joueur est transféré vers une autre équipe à l'avenir. De plus, les 30 % restants appartenant au club pourraient rapporter des revenus supplémentaires au Real Madrid en cas de futur transfert de Gonzalo vers une autre équipe.

Pour l'instant, lors de ce mercato estival, la vente de Gonzalo García est le deuxième plus grand accord pour le club. Le potentiel financier de l'académie et le système de formation de jeunes talents deviennent l'un des piliers majeurs non seulement sur le plan sportif, mais aussi pour renforcer l'économie du club. Selon les experts, avec d'autres transferts non encore finalisés, ce montant devrait encore augmenter.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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