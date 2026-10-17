Manchester City — Ipswich : compositions et direct

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Manchester City — Ipswich : compositions et direct

La rencontre de Premier League entre Manchester City et Ipswich débutera le 17 octobre à 19h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Manchester City : 1. Donnarumma J., 32. Buaddi A., 3. Dias R. (capitaine), 11. Doku J., 47. Foden F., 6. Guehi M., 9. Haaland E., 8. Kovacic M., 7. Ndiaye I., 27. Nunes M., 33. O'Reilly N.

Remplaçants de Manchester City : 21. Ait-Nouri R., 37. Allan Elias, 5. Anderson E., 10. Cherki R., 17. Fernandez E., 24. Gvardiol J., 45. Khusanov A., 28. Rulli J., 42. Semenyo A.

Entraîneur de Manchester City : Maresca E.

Composition de départ d'Ipswich : 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 12. Florentino, 24. Greaves J., 38. Maeda D., 26. O'Shea D. (capitaine), 42. Ouattara A., 25. Palacios E.

Remplaçants d'Ipswich : 29. Akpom C., 47. Clarke J., 7. Fatawu I., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 4. Kipre S., 5. Matusiwa A., 11. Philogene J., 37. Scherpen K.

Entraîneur d'Ipswich : O'Neil G.

Manchester CityIpswichPremier LeagueFootballAngleterre
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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