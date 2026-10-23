Ipswich - Nottingham : compositions et direct commenté

·6·Sport
Ipswich - Nottingham : compositions et direct commenté

Le match de Premier League entre Ipswich et Nottingham débutera le 24 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ d'Ipswich : 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 7. Fatawu I., 12. Florentino, 26. O'Shea D., 42. Ouattara A., 25. Palacios E., 11. Philogene J.

Remplaçants d'Ipswich : 29. Akpom C., 47. Clarke J., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 24. Greaves J., 38. Maeda D., 5. Matusiwa A., 32. Nunes M., 37. Scherpen K.

Entraîneur d'Ipswich : O'Neil G.

Composition de départ de Nottingham : 26. Sels M., 23. Cunha, 19. Delap L., 10. Gibbs-White M., 24. Macati J., 31. Milenkovic N., 27. Munoz D., 5. Murillo, 14. Ndoye D., 21. Schlager X., 3. Williams N.

Remplaçants de Nottingham : 34. Aina O., 2. Diomande O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.

Entraîneur de Nottingham : Glasner O.

IpswichNottinghamPremier LeagueFootballAngleterre
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Nottingham — Arsenal : compositions et direct commentéNottingham — Arsenal : compositions et direct commenté18 octobre 19:26Manchester City — Ipswich : compositions et directManchester City — Ipswich : compositions et direct17 octobre 17:53Comment la performance d'Abdukodir Khusanov contre Ipswich a-t-elle été évaluée ?Comment la performance d'Abdukodir Khusanov contre Ipswich a-t-elle été évaluée ?17 octobre 21:50Comment les experts ont-ils évalué la performance des joueurs de Manchester City ?Comment les experts ont-ils évalué la performance des joueurs de Manchester City ?17 octobre 21:40Premier League : Manchester City et Liverpool remportent des victoires cruciales à l'extérieurPremier League : Manchester City et Liverpool remportent des victoires cruciales à l'extérieur17 octobre 21:11Ultimatum sévère de Fulham à Álvaro Arbeloa : 4 points en 2 matchsUltimatum sévère de Fulham à Álvaro Arbeloa : 4 points en 2 matchs12 octobre 17:29
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
«Le mariage aura lieu» : Le grand-père de Sindorov s'exprime sur Assaubayeva
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Pourquoi les commentateurs occidentaux ne digèrent-ils pas le style de Bakhodir Jalolov ?
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
Erling Haaland a décidé de quitter Manchester City — sa nouvelle destination révélée
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran