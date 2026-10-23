Ipswich - Nottingham : compositions et direct commenté

Le match de Premier League entre Ipswich et Nottingham débutera le 24 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ d'Ipswich : 28. Walton C., 3. Davis L., 6. Diop I., 19. Emerson, 10. Enciso J., 7. Fatawu I., 12. Florentino, 26. O'Shea D., 42. Ouattara A., 25. Palacios E., 11. Philogene J.

Remplaçants d'Ipswich : 29. Akpom C., 47. Clarke J., 9. Flemming Z., 2. Furlong D., 24. Greaves J., 38. Maeda D., 5. Matusiwa A., 32. Nunes M., 37. Scherpen K.

Entraîneur d'Ipswich : O'Neil G.

Composition de départ de Nottingham : 26. Sels M., 23. Cunha, 19. Delap L., 10. Gibbs-White M., 24. Macati J., 31. Milenkovic N., 27. Munoz D., 5. Murillo, 14. Ndoye D., 21. Schlager X., 3. Williams N.

Remplaçants de Nottingham : 34. Aina O., 2. Diomande O., 7. Hudson-Odoi C., 12. John Victor, 15. Kalimuendo A., 25. Neto L., 6. Sangare I., 9. Wood C., 22. Yates R.

Entraîneur de Nottingham : Glasner O.