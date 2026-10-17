Dans le cadre de la 7e journée de Premier League, deux prétendants au titre, Manchester City et Liverpool ont disputé des rencontres spectaculaires et riches en buts à l'extérieur.

Les « Citizens » d'Enzo Maresca ont battu Ipswich 3-2, tandis que Liverpool a arraché une victoire renversante 2-1 face à Brentford, qui a terminé le match à 9.

Le doublé de Haaland et Abdukodir Khusanoventrent en jeu

Manchester Citya rencontré une résistance plus forte que prévu à l'extérieur :

Échange de buts : Phil Foden a ouvert le score à la 19e minute, mais Daizen Maeda a égalisé deux minutes plus tard ;

Le récital d'Erling Haaland : Le buteur norvégien a inscrit un doublé aux 34e et 69e minutes, permettant aux Mancuniens de mener 3-1 ;

L'entrée en jeu d'Abdukodir Khusanov : À la 76e minute, le staff technique a fait entrer le défenseur de l'équipe nationale d'Ouzbékistan, Abdukodir Khusanov , à la place de Matheus Nunes. Notre compatriote a aidé à renforcer la ligne défensive ;

Penalty en fin de match : À la 90e minute, le joueur d'Ipswich, Flemming, a transformé un penalty pour réduire le score à 3-2.

PL. 7e journée

Ipswich — Manchester City 2:3

Buts : Maeda (21), Flemming (90 sp) — Foden (19), Haaland (34, 69).

Manchester City : Donnarumma, Nunes (Khusanov, 76), Dias, Gvardiol, O'Riley, Anderson, Ndiaye, Semenyo, Buaddi, Cherki, Haaland.

Ipswich : Walton, Diop, O'Shea, Davis, Ouattara, Lukic, Enciso, Philogene-Bidace, Palacios, Fatawu, Emerson.

Brentford réduit à 9 et la détermination de Liverpool

Dans un autre match intense de la journée, Liverpool a renversé la situation après avoir été mené au score :

Frappe en première période : Juste avant la pause (44e minute), Lewis-Potter a donné l'avantage aux locaux ;

Retournement de situation : En seconde période, les « Reds » ont accentué la pression : Munoz a égalisé à la 62e minute, puis Alexander Isak a inscrit le but de la victoire à la 70e minute — 1:2 ;

Deux cartons rouges pour les locaux : La tension était telle que Brentford a dû terminer le match avec seulement 9 joueurs.

Brentford — Liverpool 1:2

Buts : Lewis-Potter (44) — Munoz (62), Isak (70).

Brentford : Kelleher, Kayode, Schuster, Ajer, Diouf, Lewis-Potter, Yarmolyuk, Janelt, Anthony, Jensen, Thiago.

Liverpool : Alisson, Araujo, van Dijk, Jaket, Kerkez, Szoboszlai, Mac Allister, Munoz, Wirtz, Barcola, Isak.

Après cette journée de Premier League, les leaders consolident leur position et maintiennent une concurrence féroce dans la course au titre.