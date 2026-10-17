Dans le cadre de la nouvelle journée de Premier League (PL), le leader du classement — « Manchester City» a accueilli à domicile l'équipe combative d'« Ipswich » et a remporté une victoire importante sur le score de 3:2 au terme d'un match intense.

Cette rencontre revêtait également une importance particulière pour les fans de football ouzbeks. Le défenseur de notre équipe nationale, Abdukodir Khusanov est entré en jeu à un moment crucial, participant activement à la préservation du score et au renforcement de la défense.

Un nouveau doublé d'Haaland, mais Ipswich s'est battu jusqu'au bout

Voici les moments forts d'une rencontre riche en buts et en drames :

Attaques rapides et égalisation immédiate : À la 19e minute, Phil Foden a ouvert le score. Cependant, la joie des locaux a été de courte durée — deux minutes plus tard, Daizen Maeda a rétabli l'équilibre en contre-attaque (1:1) ;

Le récital d'Erling Haaland : Le buteur norvégien a inscrit un doublé avec deux frappes précises aux 34e et 69e minutes, permettant à City de mener 3:1 ;

Penalty à la 90e minute : Ipswich n'a pas abdiqué jusqu'aux dernières secondes et, à la 90e minute, Zeki Flemming a transformé un penalty pour réduire l'écart, mais cela n'a pas suffi pour revenir au score — 3:2.

L'entrée en jeu de Khusanov et les notes des experts

À la 77e minute, Abdukodir Khusanov a remplacé Matheus Nunes, blessé, au poste de latéral droit. Bien qu'il soit défenseur central de métier, notre compatriote a fait preuve de sang-froid et de fiabilité dans ce nouveau rôle, repoussant toutes les pressions adverses :

Erling Haaland — 8,5/10 : Homme du match ; a marqué deux buts décisifs assurant la victoire.

Iliman Ndiaye et Jérémy Doku — 8/10 : Ont créé une pression constante sur les deux ailes et ont été auteurs de passes décisives.

Matheus Nunes — 8/10 : A montré un jeu impeccable sur le flanc droit jusqu'à sa blessure.

Phil Foden, Mateo Kovačić et Ayoub Bouaddi — 7,5/10 : Ont totalement contrôlé le milieu de terrain ; Foden a marqué son but tant attendu et Kovačić a délivré une passe décisive.

Rúben Dias — 7/10 : En tant que capitaine, il a dirigé la ligne défensive avec assurance.

Abdukodir Khusanov — 6/10 : Est entré avec beaucoup d'enthousiasme, a participé activement aux duels et n'a laissé aucun danger se créer sur son côté.

Joško Gvardiol, Enzo Fernández, Nico O'Reilly et Elliot Anderson — 6,5/10 : Ont été actifs en attaque, mais ont montré quelques faiblesses défensives.

Gianluigi Donnarumma et Antoine Semenyo — 6/10 : Le gardien n'est pas responsable des buts, mais a eu du mal sur certaines relances.

Marc Guéhi — 5/10 : A commis une erreur de positionnement sur le premier but et a concédé un penalty en fin de match.

Situation au classement et prochains matchs

Après ce succès important, « Manchester City» porte son total à 21 points et continue de mener seul le classement de la PL. Ipswich reste à la 10e place avec 9 points.