Comment la performance d'Abdukodir Khusanov contre Ipswich a-t-elle été évaluée ?

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Comment la performance d'Abdukodir Khusanov contre Ipswich a-t-elle été évaluée ?

Lors de la dernière journée de Premier League, le leader Manchester City a remporté une victoire difficile et spectaculaire 3-2 à domicile contre Ipswich . Ce match a attiré l'attention des supporters ouzbeks, car le défenseur de notre équipe nationale, âgé de 22 ans, Abdukodir Khusanov , est entré en jeu pour les « Citizens ».

La plateforme de statistiques internationale renommée Flashscore a officiellement évalué la performance de Khusanov, aux côtés de tous les autres joueurs, à l'issue de cette rencontre.

Le jeu de Khusanov à un nouveau poste et sa note Flashscore

Les actions du joueur ouzbek sur le terrain et sa note se détaillent comme suit :

  • Temps de jeu et position : Abdukodir Khusanov est entré en jeu à la 77e minute en remplacement de Matheus Nunes, blessé de manière inattendue ;

  • Fiabilité sur le flanc droit : Défenseur central de formation, Khusanov a occupé le poste d'arrière droit et a agi avec assurance sur son aile jusqu'au coup de sifflet final ;

  • Note de 6,4 : Les experts et algorithmes de Flashscore ont évalué les actions de notre compatriote à 6,4 points . Il est intéressant de noter que le gardien titulaire Gianluigi Donnarumma et le défenseur Nico O'Reilly ont également reçu la même note de 6,4 ;

  • La note la plus basse : Parmi les locaux, la note la plus basse a été attribuée à Antoine Semenyo (6,3), entré en jeu en même temps que Khusanov à la 77e minute mais qui n'a pas su se montrer décisif en attaque.

Erling Haaland — le héros absolu du match

L'attaquant norvégien a prouvé une fois de plus son statut de star principale lors de cette rencontre :

  • 9,3 points et un doublé : Auteur d'un doublé, Erling Haaland a été élu homme du match par Flashscore avec une note de 9,3 ;

  • Les leaders : Mateo Kovacic, très actif au milieu de terrain, et Phil Foden, auteur de l'ouverture du score à la 19e minute, ont tous deux obtenu une note de 8,4 ;

  • Séquence des buts : Aux buts de Foden (19e) et Haaland (34e, 69e), les visiteurs ont répondu par Daizen Maeda (21e) et un penalty de Zian Flemming à la 90e minute.

Manchester Citypoursuit sa domination

Cette victoire permet aux « Citizens » de conserver leur avantage absolu au classement :

  • 21 points : Avec 21 points, Manchester City conforte sa première place au classement de la Premier League ;

  • Ipswich à la 10e place : Les visiteurs, qui ont opposé une belle résistance mais ont fini par s'incliner, restent à la 10e place avec 9 points.

Abdukodir KhusanovManchester CityPremier LeagueIpswichFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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