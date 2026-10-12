Ultimatum sévère de Fulham à Álvaro Arbeloa : 4 points en 2 matchs

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Ultimatum sévère de Fulham à Álvaro Arbeloa : 4 points en 2 matchs

En Premier League, le club londonien de Fulham, qui a connu un début de saison difficile, voit la question de son entraîneur devenir une priorité. TEAMtalk rapporte que la direction du club a donné une dernière chance au technicien espagnol Álvaro Arbeloa,nommé seulement cet été, pour redresser la situation.

La défaite lors de la 6e journée contre Ipswich (1-2) a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, et des conditions strictes ont été imposées au staff technique.

Exigence ferme : 4 points lors des deux prochains matchs

Les dirigeants du club londonien ont fixé un ultimatum de deux rencontres à l'entraîneur espagnol pour sauver son poste :

  • Objectif clair : Arbeloa doit récolter au moins 4 points lors des deux prochains matchs contre Hull City et Coventry ;

  • Avenir incertain : Si l'équipe n'atteint pas ce résultat minimal, la direction envisagera une résiliation anticipée du contrat du technicien espagnol.

Les agents s'activent, Fulham parmi les relégables

La situation du club londonien au classement de la Premier League est devenue préoccupante :

  • Bas du tableau : Après six journées, Fulham n'a pu enregistrer que 2 points et occupe la dernière place du classement ;

  • Candidats proposés : Suite aux mauvais résultats d'Arbeloa, des agents de joueurs ont contacté la direction du club pour proposer divers candidats au poste d'entraîneur principal.

Pour l'ancien défenseur du Real Madrid et de l'équipe d'Espagne, arrivé avec de grands espoirs cet été, les deux prochains matchs seront décisifs pour la suite de sa carrière en Premier League.

FulhamÁlvaro ArbeloaPremier LeagueIpswichFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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