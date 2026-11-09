10e journée en France : Lille monte à la 2e place, Lyon s'incline, Marseille gagne
Les rencontres de la 10e journée de Ligue 1 sont terminées. Les derniers matchs ont provoqué des changements significatifs dans le haut et le milieu du classement.
Alors que Lille a célébré une victoire difficile à l'extérieur pour monter à la 2e place, Marseille est revenu du terrain de Lens avec trois points. Lyon a perdu des points en s'inclinant à Brest, et Monaco a laissé échapper la victoire contre un outsider à cause d'un but dans les dernières secondes.
Les événements marquants et faits saillants de la journée
Les matchs de la 10e journée ont été marqués par les faits suivants :
La belle opération de Lille (1:2) : Vainqueur sur le terrain de Rennes grâce aux buts de Diaoune et Ngoy, l'équipe atteint 21 points et s'installe solidement à la 2e place du championnat ;
Marseille intègre le top 4 (1:2) : Le but rapide d'Amine Gouiri à la 2e minute et la frappe décisive d'Abdallah à la 82e offrent aux Marseillais la 4e place avec 18 points ;
Le faux pas de Lyon à l'extérieur (2:0) : Lyon, à la poursuite des leaders, a été battu sur le terrain de Brest, encaissant un but dans chaque mi-temps, et reste 5e avec 17 points ;
L'erreur de Monaco à la 90e minute (1:1) : Bien que Coulibaly ait ouvert le score à la 40e minute, les Monégasques n'ont pas pu conserver leur avantage : à la 90e minute, l'attaquant du Mans, Solas, a rétabli l'équilibre, assurant un nul inattendu.
Ligue 1. Tous les résultats de la 10e journée
Lens — Marseille 1:2
Buts : Thauvin (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).
Rennes — Lille 1:2
Buts : Dia (31) — Diaoune (24), Ngoy (68).
Brest — Lyon 2:0
Buts : Ejuma (22), Ajorque (90+4, s.p.).
Le Mans — Monaco 1:1
Buts : Solas (90) — Coulibaly (40).
Le Havre — Lorient 0:2
Buts : Touré (18), Makengo (90+5).
Angers — Nice 0:2
Buts : Diop (2), Clauss (78).
Situation au classement : La poursuite des leaders
À l'issue de la 10e journée, le rapport de force dans le haut du tableau est le suivant :
Rang
Équipe
Matchs
Points
État
2
Lille
10
21
Monte à la 2e place après une victoire à l'extérieur
4
Marseille
10
18
Dans le top 4 après sa victoire contre Lens
5
Lyon
10
17
Descend à la 5e place après sa défaite contre Brest
7
Monaco
10
16
7e place après avoir perdu la victoire à la 90e minute
8
Rennes
10
16
8e après une défaite à domicile
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