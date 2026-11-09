10e journée en France : Lille monte à la 2e place, Lyon s'incline, Marseille gagne

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10e journée en France : Lille monte à la 2e place, Lyon s'incline, Marseille gagne

Les rencontres de la 10e journée de Ligue 1 sont terminées. Les derniers matchs ont provoqué des changements significatifs dans le haut et le milieu du classement.

Alors que Lille a célébré une victoire difficile à l'extérieur pour monter à la 2e place, Marseille est revenu du terrain de Lens avec trois points. Lyon a perdu des points en s'inclinant à Brest, et Monaco a laissé échapper la victoire contre un outsider à cause d'un but dans les dernières secondes.

Les événements marquants et faits saillants de la journée

Les matchs de la 10e journée ont été marqués par les faits suivants :

  • La belle opération de Lille (1:2) : Vainqueur sur le terrain de Rennes grâce aux buts de Diaoune et Ngoy, l'équipe atteint 21 points et s'installe solidement à la 2e place du championnat ;

  • Marseille intègre le top 4 (1:2) : Le but rapide d'Amine Gouiri à la 2e minute et la frappe décisive d'Abdallah à la 82e offrent aux Marseillais la 4e place avec 18 points ;

  • Le faux pas de Lyon à l'extérieur (2:0) : Lyon, à la poursuite des leaders, a été battu sur le terrain de Brest, encaissant un but dans chaque mi-temps, et reste 5e avec 17 points ;

  • L'erreur de Monaco à la 90e minute (1:1) : Bien que Coulibaly ait ouvert le score à la 40e minute, les Monégasques n'ont pas pu conserver leur avantage : à la 90e minute, l'attaquant du Mans, Solas, a rétabli l'équilibre, assurant un nul inattendu.

Ligue 1. Tous les résultats de la 10e journée

  • Lens — Marseille 1:2

    Buts : Thauvin (20) — Gouiri (2), Abdallah (82).

  • Rennes — Lille 1:2

    Buts : Dia (31) — Diaoune (24), Ngoy (68).

  • Brest — Lyon 2:0

    Buts : Ejuma (22), Ajorque (90+4, s.p.).

  • Le Mans — Monaco 1:1

    Buts : Solas (90) — Coulibaly (40).

  • Le Havre — Lorient 0:2

    Buts : Touré (18), Makengo (90+5).

  • Angers — Nice 0:2

    Buts : Diop (2), Clauss (78).

Situation au classement : La poursuite des leaders

À l'issue de la 10e journée, le rapport de force dans le haut du tableau est le suivant :

Rang

Équipe

Matchs

Points

État

2

Lille

10

21

Monte à la 2e place après une victoire à l'extérieur

4

Marseille

10

18

Dans le top 4 après sa victoire contre Lens

5

Lyon

10

17

Descend à la 5e place après sa défaite contre Brest

7

Monaco

10

16

7e place après avoir perdu la victoire à la 90e minute

8

Rennes

10

16

8e après une défaite à domicile

Championnat de FranceLigue 1LilleMarseilleFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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