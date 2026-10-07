Lionel Messi tire sa révérence en sélection avec un but et deux passes décisives

L'une des pages les plus brillantes et uniques de l'histoire du football mondial s'est tournée. L'attaquant légendaire et capitaine de 39 ans, Lionel Messi a foulé la pelouse pour son ultime match sous le maillot de l'équipe nationale d'Argentine, démontrant une fois de plus sa magie footballistique.

Grâce à un but et deux passes décisives du capitaine, l'Argentine a remporté une victoire convaincante et large de 3-0 contre son adversaire. Messi a non seulement transformé un penalty avec précision, mais a également délivré deux caviars à ses coéquipiers, transformant cette soirée d'adieu en une véritable fête du football.

De 2005 à 2026 : Deux décennies de statistiques inégalées

Le parcours de Lionel Messi avec l'« Albiceleste » a débuté le 17 août 2005 lors d'un match amical contre la Hongrie. En 21 ans, il a enregistré des statistiques époustouflantes, difficiles à égaler sous le maillot national :

Apparitions : Total de 208 matchs officiels et amicaux ;

Efficacité : Buts inscrits 126 buts ;

Passes décisives : Offertes à ses coéquipiers 70 passes décisives.

Ces chiffres sont entrés dans l'histoire comme des records absolus, non seulement pour l'équipe nationale d'Argentine, mais pour tout le football sud-américain.

Collection complète : Tous les titres de Messi en sélection

Après de nombreuses années de finales douloureuses et de pression, Lionel Messi a réussi à conquérir presque tous les sommets du monde du football avec son équipe nationale :

Champion du monde (Qatar 2022) : Le joyau de sa carrière internationale, le trophée de la Coupe du Monde attendu par les fans pendant 36 ans ;

Copa América (2021, 2024) : Deux titres continentaux consécutifs ;

Vainqueur de la « Finalissima » (2022) : Le prestigieux trophée opposant les champions d'Europe et d'Amérique du Sud ;

Champion olympique (Pékin 2008) : Sa première grande médaille d'or avec l'équipe olympique d'Argentine des moins de 23 ans.

Les adieux de Lionel Messi à l'équipe nationale ont été un événement historique non seulement pour les supporters argentins, mais pour tous les fans de football du monde entier — le génie quitte la scène internationale en champion, auréolé de gloire et d'héroïsme.