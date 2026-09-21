Lors du dernier match clôturant la 5e journée de Serie A, le Milan a offert une véritable leçon de football devant ses supporters. Dans une rencontre disputée au stade San Siro, les hommes de Ruben Amorim ont accueilli un adversaire coriace, Lecce, s'imposant avec autorité sur le score de 3-0. Les hôtes ont pris l'initiative dès les premières minutes, ouvrant le score dès la 14e minute grâce à une frappe précise de Christian Pulisic.

Maintenant leur intensité offensive en seconde période, les « rossoneri » ont alourdi le score grâce à des buts d'Adrien Rabiot à la 61e minute et de Diego Moreira, entré en jeu, à la 73e minute. Après ce succès, le Milan porte son total à 11 points, se hissant à la 5e place du classement et se rapprochant du peloton de tête ; Lecce, avec 6 points, reste à la 12e place.

Alors, quel nouveau souffle Ruben Amorim a-t-il apporté au jeu du Milan, comment le duo Modrić et Rabiot a-t-il pris le contrôle total du milieu de terrain, et quel impact cette large victoire aura-t-elle sur la course au Scudetto ?

« Début par Pulisic et point final par Moreira » : le déroulement des événements à San Siro

Les moments forts et les tournants décisifs observés durant la rencontre :

Le but rapide de Pulisic : À la 14e minute, Christian Pulisic a fait preuve de vivacité dans la surface adverse pour ouvrir le score et offrir une sérénité mentale à l'équipe ;

La leçon de maîtrise de Rabiot : À la 61e minute, le milieu de terrain Adrien Rabiot a creusé l'écart, consolidant la supériorité du Milan ;

Le remplacement efficace de Moreira : Entré en jeu à la 70e minute à la place de Saelemaekers, Diego Moreira a trouvé le chemin des filets seulement 3 minutes plus tard (73e minute) ;

L'invulnérabilité défensive : Mike Maignan et les défenseurs centraux, Pavlović et De Winter, n'ont laissé aucune occasion nette aux attaquants de Lecce tout au long du match ;

L'émergence d'une jeune star : À la 89e minute, le jeune formé au club, Francesco Camarda, est entré en jeu sous les acclamations des supporters.

Serie A 5e journée : Statistiques du match Milan — Lecce

Chiffres clés et feuille de match :

Indicateurs et critères Milan (Domicile) Lecce (Extérieur) Score final 3 0 Buteurs C. Pulisic 14, A. Rabiot 61, D. Moreira 73 — Gardien invaincu Mike Maignan (clean sheet) Wladimiro Falcone (3 buts encaissés) Points cumulés 11 points 6 points Classement 5e place 12e place Entraîneurs Ruben Amorim Luca Gotti Remplacements décisifs Entrées de Moreira et Loftus-Cheek à la 70e Rotations aux 46e, 70e et 82e minutes

Analyse footballistique : Experts À propos du Milan de Ruben Amorim

Conclusions principales des analystes du football italien et européen :

Haute qualité et expérience au milieu : Le duo Luka Modrić et Adrien Rabiot a parfaitement dicté le tempo du match, ne laissant aucune chance à l'adversaire lors de la transition offensive ;

Le calcul précis d'Amorim dans les rotations : Les changements effectués à la 70e minute ont conduit au troisième but en seulement 3 minutes, prouvant que le staff technique maîtrise parfaitement la dynamique du match ;

Solidité de la ligne défensive : Le duo Pavlović et De Winter n'a perdu aucun duel aérien ou au sol ; garder sa cage inviolée pendant 90 minutes témoigne de l'équilibre de l'équipe ;

La course au Scudetto s'intensifie : Avec 11 points après 5 journées et une 5e place, le Milan remplit sa mission de rester au contact des leaders et de mettre la pression dans la course au titre.

Cette victoire large et convaincante à San Siro montre que le Milan, sous la direction d'Amorim, devient une force de plus en plus stable et redoutable.

Selon vous, le Milan de Ruben Amorim peut-il devenir le principal prétendant au titre de Serie A cette saison ? Comment évaluez-vous la performance du duo Modrić-Rabiot au milieu de terrain ? Laissez vos avis en commentaires et partagez cette analyse exclusive du championnat italien avec tous les passionnés de football !