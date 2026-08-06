Le Racing Santander réclame 16 millions d’euros au Barça pour Jorge Salinas

Le club catalan du FC Barcelone se heurte à un obstacle financier majeur dans sa volonté de recruter le jeune défenseur Jorge Salinas. La direction du Racing Santander a fermement déclaré qu’elle ne céderait pas son talentueux joueur de 19 ans pour un centime de moins que sa clause libératoire, selon Mundo Deportivo, rapporte Goal.com.

Salinas, qui attire l’attention par sa polyvalence sur les terrains du Mondial, figure parmi les principales cibles du projet de recrutement du FC Barcelone. Les Catalans souhaitent recruter le jeune joueur afin de renforcer leur ligne défensive, mais les négociations entre les deux clubs semblent pour l’instant dans une impasse.

Écart financier et conditions du transfert

Lors de cette fenêtre de transferts, l’écart financier entre les deux clubs reste considérable. Selon les informations disponibles, le FC Barcelone aurait préparé une offre d’environ 6 millions d’euros pour le joueur, tandis que le Racing Santander réclame l’intégralité de la clause libératoire fixée dans son contrat, soit 16 millions d’euros.

Le directeur sportif du Racing, Chema Aragón, a ouvertement déclaré lors d’une de ses interventions publiques que le club accordait la priorité à la conservation de ses meilleurs jeunes formés au club. Selon lui, l’objectif principal de l’équipe n’est pas d’affaiblir son effectif en vendant ses joueurs vedettes, mais au contraire de le renforcer davantage.

La position de la direction et l’attitude du joueur

Tout en reconnaissant les réalités du football moderne, Aragón a admis qu’il était difficile pour les petits clubs de résister lorsqu’un grand club comme le FC Barcelone manifeste son intérêt. Il a souligné qu’il serait compliqué de s’opposer au transfert si le club acheteur était prêt à payer l’intégralité de la clause, mais qu’aucun accord ne serait conclu à prix réduit.

Alors que les rumeurs de transfert s’intensifient, le défenseur de 19 ans est salué pour son professionnalisme dans cette situation. Selon le directeur sportif du Racing, l’attrait du Camp Nou ne lui est pas monté à la tête et il se concentre pleinement sur les objectifs de son équipe durant la préparation de la saison.

Si aucun accord n’est conclu avant la fermeture du mercato estival et que Salinas reste au club, le Racing prévoit de récompenser comme il se doit sa fidélité. Le club a garanti que la progression et le travail du joueur seraient également reflétés dans les conditions de son contrat.