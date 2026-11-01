Le Real Madrid s'impose largement à l'extérieur et poursuit le FC Barcelone

Lors de la 11e journée de La Liga, le célèbre Real Madrid a rendu visite au Racing sur le terrain du stade El Sardinero à Santander, s'imposant 3-0. En signant sa sixième victoire consécutive toutes compétitions confondues, le club royal accentue la pression dans la course au titre.

Les hommes de Carlo Ancelotti ont scellé le sort du match dès la première mi-temps, repartant de ce déplacement avec 3 points précieux.

Une tempête offensive en première période : un but toutes les 12 minutes

La rencontre a débuté sous le contrôle total des visiteurs, avec une série de buts rapides :

Mbappé ouvre le score (11e minute) : Dès l'entame, le Real a multiplié les assauts et a obtenu un penalty. Face au but, Kylian Mbappé a transformé son penalty avec sang-froid — 0:1 ;

La précision de Bellingham (22e minute) : Peu après, Jude Bellingham a inscrit le deuxième but de son équipe, consolidant l'avantage — 0:2 ;

Le coup de grâce par Diomande (36e minute) : À la 36e minute, Ousmane Diomande a inscrit son nom au tableau d'affichage, portant le score à 0:3.

En seconde période, les Madrilènes ont conservé la maîtrise du jeu pour conclure sur une victoire sereine.

Situation au classement : à 3 points du FC Barcelone

Cette large victoire à Santander intensifie la lutte en tête de la Liga :

Real Madrid : Avec 27 points, le club royal occupe la 3e place du classement, à seulement 3 points du leader, le FC Barcelone ;

Racing : Après cette défaite, le club chute à la 16e place avec 11 points, se rapprochant de la zone rouge.

Feuille de match :

La Liga. 11e journée

Racing — Real Madrid 0:3

Date et stade : 1er novembre, El Sardinero

Buts : Kylian Mbappé 11 (pen.), Jude Bellingham 22, Ousmane Diomande 36.

Avertissements : Belocian 34, Luque 45+1.

Compositions :