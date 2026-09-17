Hat-trick de Raphinha : le FC Barcelone écrase le Racing 7-2

En La Liga, une véritable pluie de buts et une démonstration de force impitoyable contre les adversaires du FC Barceloneont été exposées. Lors de la 6e journée, les hommes de Hansi Flick, accueillant le Racing à domicile, ont offert aux spectateurs un spectacle inoubliable en infligeant une défaite humiliante de 7-2. Héros absolu du match, l'ailier brésilien Raphinha a inscrit un triplé, tandis que la pépite du club, Lamine Yamal, a conclu le festival offensif avec un superbe but.

De plus, le défenseur João Cancelo, un but contre son camp de Villalibre et une frappe précise de Gabriel Jesusentré en jeu, ont porté le score à un niveau record. Grâce à cette victoire, le géant catalan enchaîne 6 victoires en 6 journées, consolidant sa place de leader incontesté de La Liga avec 18 points. Le Racing, avec 7 points, reste dans le top 10. Pourquoi le système offensif de Hansi Flick est-il devenu si irrésistible, quel est le secret de la forme fantastique de Raphinha et quelqu'un pourra-t-il stopper Barcelone en Espagne cette saison ?

« 7-2, un festival de buts » : Le scénario cauchemardesque sur le terrain

Chronique des buts de la rencontre en Catalogne :

8e minute (1-0) : Ayant entamé le match avec un pressing intense, le FC Barcelone a ouvert le score très tôt grâce à une frappe précise de João Cancelo ;

Le récital de Raphinha (25e, 42e, 67e) : La star brésilienne a transformé deux penaltys aux 25e et 67e minutes, tout en marquant dans le jeu à la 42e, signant l'un des triplés les plus marquants de sa carrière ;

But contre son camp et résistance des visiteurs : Bien que Gueye (30e) et le remplaçant Zabiri (65e) aient marqué pour le Racing, le but contre son camp de Villalibre à la 36e minute a brisé le moral des visiteurs ;

Le point final de Jesus et Yamal : Entré à la place de Raphinha à la 69e minute, Gabriel Jesus a ouvert son compteur à la 79e, et à la 90e, Lamine Yamal a conclu le match avec une frappe magistrale (7-2).

Les stars sur le terrain : Compositions du FC Barcelone et du Racing

Les onze de départ choisis par Hansi Flick et l'entraîneur adverse :

Composition du FC Barcelone : Joan García (gardien — remplacé par Wojciech Szczęsny à la 46e), Eric García, Christensen, Gerard Martín, João Cancelo (Balde, 78e), Rodri (Bernal, 61e), Olmo, Pedri (Gavi, 61e), Karim Adeyemi, Raphinha (Jesus, 69e) et Lamine Yamal ;

Composition du Racing : Agirrezabala (gardien), Hernando, Felipe, F. González, Prati, Caricol, Canades, Gueye, Villalibre (Vicente, 59e), Arana (Zabiri, 59e) ;

Rotation d'effectif : Une fois le sort du match scellé, Flick a parfaitement géré son effectif en donnant du temps de jeu à Szczęsny, Gavi, Bernal, Balde et Jesus.

Record absolu de 18 points : Rien n'arrête le Barça de Flick

Signification stratégique et analytique de cette large victoire :

100 % de réussite : 6 victoires en 6 journées de La Liga — les Blaugranas totalisent 18 points et creusent l'écart avec leurs poursuivants ;

Machine offensive : Depuis l'arrivée de Hansi Flick, l'équipe marque au moins 3 à 4 buts par match, et le duo Raphinha-Yamal est devenu le plus dangereux d'Europe ;

État du Racing : Malgré leur courage en marquant deux buts, les visiteurs, plombés par des erreurs défensives, ont encaissé 7 buts et stagnent à la 10e place avec 7 points.

Cette victoire fantastique 7-2du FC Barcelone a prouvé au monde entier que le club catalan est prêt non seulement à conserver le titre de champion d'Espagne cette saison, mais aussi à être un candidat sérieux en Ligue des Champions.

Selon vous, le FC Barcelone de Hansi Flick peut-il battre son propre record et dépasser la barre des 100 points cette année, et Raphinha deviendra-t-il le meilleur buteur de La Liga ? Comment évaluez-vous la performance de Jesus, buteur en sortie de banc, et de Lamine Yamal, brillant jusqu'à la dernière seconde ? Laissez vos analyses en commentaires et partagez ce résumé de la victoire spectaculaire du club catalan avec tous les fans du Barça et les passionnés de football !